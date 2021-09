Konráda zasiahli v prípravnom zápase korčuľou do krku, v noci ho museli operovať

Je v stabilizovanom stave

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Branislav Konrád sa vážne zranil vo štvrtkovom prípravnom zápase jeho tímu HC Olomouc s HK Mountfield z Hradca Králové.Reprezentačný gólman, ktorý pred necelým týždňom bol v slovenskej bránke v úspešnej olympijskej kvalifikácii do Pekingu 2022, utrpel hlbokú reznú ranu korčuľou v krku. Nebola však zasiahnutá tepna ani žila. Zápas prerušili v 53. min za stavu 1:3 z pohľadu Olomouca a už sa nedohral."Konrád absolvoval v noci úspešnú operáciu a jeho stav je stabilizovaný. Žiadame všetky médiá a širokú verejnosť, aby rešpektovali hráčovo súkromie," napísal tím HC Olomouc na svojej facebookovej prezentácii.Skúsený 33-ročný Konrád si v roku 2018 zachytal na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu. Absolvoval tam dva zápasy, pričom v otváracom pomohol Slovákom k senzačnému obratu z 0:2 na 3:2 proti Olympijskému výberu Ruska, neskoršiemu víťazovi mužského turnaja pod piatimi kruhmi.Na nedávny kvalifikačný turnaj do Bratislavy Konrád prišiel s cieľom zažiť olympijské repete v Pekingu 2022 a to sa mu zrejme aj splní. Ak bude nominovaný. V Bratislave odchytal všetky tri zápasy Slovákov - proti Rakúšanom, Poliakom a Bielorusom a dosiahol skvelé štatistiky: 1,35 inkasovaného gólu a úspešnosť zákrokov 92,31 percenta.