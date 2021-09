Slovenskí boccisti postúpili do bojov o medaily, Kurilu zbrzdil pád a Metelka preteky nedokončil

Víťaza časovky spomalil pád

Vadovičovej sa medaila opäť neušla

Najviac medailí majú na konte Číňania

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí športovci v piatok nerozšírili počet cenných kovov na paralympijských hrách v Tokiu, ale reprezentanti v boccii si vybojovali účasť v bojoch o medaily.V kategórii BC4 v súťaži družstiev trio Samuel Andrejčík Martin Strehársky po triumfoch nad Brazílčanmi 7:3, Portugalčanmi 10:1 a Britmi 8:0 zdolalo aj Kanaďanov 4:3 a v sobotu si zahrajú v semifinále. Slováci sú obhajcovia zlata z PH 2016 v Riu de Janeiro.V kategórii BC1/BC2 slovenské kvarteto Tomáš Král, Róbert Mezík , Rastislav Kurilák a Kristína Kudláčová sa po troch prehrách na záver svojho vystúpenia dočkalo víťazstva. Slováci si poradili s Portugalčanmi 6:3, ale napriek tomu skončili v B-skupine na poslednom piatom mieste.Záverečné preteky paracyklistov na PH 2020 medailu pre Slovensko nepriniesli. Na pretekárskom okruhu pod horou Fudži sa v cestných pretekoch v kategórii C4-5 na 92,4 km zo zlatej medaily tešil Francúz Kevin le Cunff.Z tria Slovákov skončil najlepšie Patrik Kuril na siedmom mieste s mankom 7:46 min na víťaza. Ondrej Strečko bol klasifikovaný na dvanástom mieste a Jozef Metelka preteky nedokončil. Víťaza časovky a štvrtého z cestných pretekov v Riu de Janeiro 2016 Kurila obral o lepšie umiestnenie pád."Pribil som sa o zem. Vlastnou chybou. Bolo to v zákrute, do ktorej bolo treba dobrzdiť. Vedľa mňa šiel Ukrajinec, musel som ísť viac na vonkajšiu stranu a samozrejme krajnica je šmykľavejšia. A neustál som to,“ uviedol doráňaný Kuril na webe Slovenského paralympijského výboru. "Cítil som sa úžasne. Chcel som byť stále vpredu. A dlho aj bol. Tvoril som preteky, ale tú točku som podcenil. Asi mi v nej chýbala pokora. Strávil som na zemi hodnú chvíľu. Stratu už potom nešlo dohnať. Škoda, nebyť toho, mohla to byť medaila," dodal Kuril.Ani piatkové dve súťaže parastrelcov medailu Slovensku nepriniesli. Veronika Vadovičová aj Radoslav Malenovský postúpili v ľubovoľnej malokalibrovke na 3×40 rán do osemčlenného finále, ale na medailu si nesiahli. Vadovičová skončila šiesta a Malenovský siedmy.V disciplíne, v ktorej je držiteľka svetového rekordu, Vadovičová vo finále chvíľu figurovala na bronzovej priečke, ale napokon sa zosunula o tri miesta nižšie. Trojnásobnej paralympijskej šampiónke zatiaľ medaila v Tokiu nie je dopriata. Na konte aktuálne má štvrté aj dve šieste miesta."Nástrel bol výborný, finále začala podľa plánu. Chceli sme si vytvoriť náskok, ak by prišla slabšia chvíľa. Všetko vyzeralo sľubne. No streliť vo finále vo vyraďovacej fáze 'sedmičku', to sa už nedá dobehnúť,“ reagoval Vadovičovej tréner Milan Goleňa na webe SPV. "Nestrhla som výstrel. Neviem, čo sa mi to prihodilo. Nedarí sa mi tak ako v Riu,“ priznala Vadovičová.V piatok bol v medailovej hre v paraatletike aj oštepár Ladislav Čuchran. V kategórii F54 skončil výkonom 29,02 piaty, na bronz mu chýbali dva metre a sedem centimetrov. Zo zlatej medaily sa tešil Iránec Hamed Amiri, výkonom 31,35 m utvoril rekord podujatia.V úvode vyraďovacej časti sa darilo paralukostrelcovi Dávidovi Ivanovi . Do osemfinále olympijského luku postúpil vďaka triumfu nad Číňanom Wang S'-ťün 6:2. To však bola pre Slováka konečná. S Kirillom Smirnovom, ktorý reprezentuje Ruský paralympijský výbor, prehral 0:6.Paraplavkyňa Tatiana Blattnerová nepostúpila do finále ani vo svojom poslednom vystúpení v Tokiu. V prvej rozplavbe na 100 m v. sp. skončila šiesta výkonom 1:17,14 min a v celkovom účtovaní obsadila 11. priečku. Zlatú medailu si v rekorde paralympijských hier 1:05,92 min vybojovala Číňanka Li Kuej-č'.Po piatkovom dianí na PH 2020 v Tokiu patrí slovenským reprezentantom v medailovom poradí krajín 31. priečka so ziskom troch zlatých, dvoch strieborných a štyroch bronzových medailí. Na čele sú paralympionici Číny so 178 medailami a bilanciou 84 - 49 - 45.