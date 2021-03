Konšpirátori šíria video o brutálnom zásahu polície, nie je však zo Slovenska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Video o brutálnom zásahu polície na Slovensku je v skutočnosti z Portugalska. Polícia to uviedla vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti. Konšpirátori na internete šíria príspevok, v ktorom uvádzajú, že razantný zásah polície pochádza zo Slovenska a policajná brutalita je jediným nástrojom, vďaka ktorému sa súčasná vláda ešte drží pri moci. Polícia v statuse uviedla, že spojenie videa so Slovenskou políciou už dlhší čas očakávala.„Dôvod, prečo došlo k tvorbe tohto hoaxu je prozaický. Niektorí ľudia sa potrebujú neustále ľutovať a presviedčať, ako sa majú zle, v akých zlých časoch žijú. Popritom zvyknú písať o slovenskej polícii ako o ‚gestape', o sebe ako o Židoch, ktorí išli do plynových komôr (keď idú na testovanie) a tak ďalej,“ napísala polícia na sociálnej sieti. Konšpirátori si podľa nej podobnými spôsobmi zvyšujú pocit vlastnej dôležitosti.