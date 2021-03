Nemocnice priznávajú nedostatok liekov, a to nielen pre COVID pacientov. Obávajú sa, že sa to ešte zhorší

A nielen tých, ktorí sa nakazili ochorením COVID-19. V poslednom období je to však problém.

Distribúcia liekov podľa Pavlikovej viazne v celej Európskej únii, rovnako ako výroba a distribúcia vakcín. Nemocniční lekárnici preto musia improvizovať a vyvíjať obrovské úsilie na to, aby hospitalizovaný pacient dostal všetko, čo potrebuje.

Potvrdila to aj Jana Fedáková za siete nemocníc Svet zdravia. „S krátkodobým nedostatkom niektorých liekov s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku sa stretávame aj v našich nemocniciach,“ povedala pre portál vZdravotníctve.sk.

Nemocnice sú nútené hľadať všetky možné riešenia, nakoľko na epidemiologickú situáciu takýchto rozmerov nebola pripravená žiadna z nich. O nedostatku personálu sa hovorí stále, avšak problémom je aj nedostatok liekov.

Nejde pritom len o lieky ako ivermektín či remdesivir pre COVID pacientov, ale aj o také, ktoré potrebujú ľudia s ďalšími diagnózami. So zhoršujúcou sa koronakrízou v okolitých štátoch sa nemocnice obávajú najhoršieho.

Distribúcia liekov viazne

Zdravotnícke zariadenia v aktuálnej situácii úzko spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva SR, nakoľko vždy musí byť jasné, ktorý pacient s akým typom náročnosti liečby bude kam a kedy smerovaný a taktiež, ako a čím bude liečený.

„Na to slúžia odporúčania hlavných odborníkov rezortu a odporúčané diagnostické a terapeutické postupy. Pokiaľ ide o samotné liečivé prípravky, tu musíme vidieť niekoľko línií,“ vysvetľuje Martina Pavliková, hovorkyňa siete nemocníc AGEL.

Posledný hit

Problémom je aj medializácia vybraných liečiv. Pavliková ako príklad uvádza hydroxychlorochín, ktorý bol nedostupný na jar minulého roka. Momentálne ho však majú v rámci siete skladom. Posledným „hitom“ na koronavírusové ochorenie je kolchicín.

„V zahraničí bežia klinické skúšania s liekom s obsahom kolchicínu na liečbu COVID-19. Nevhodná propaganda sociálnych médií prispela k tomu, že momentálne kolchicín nie je dostupný ani pre pacientov s akútnym záchvatom dny,“ dopĺňa Pavliková.

Fedáková informovala, že nemocnice sú o krátkodobých výpadkoch vždy informované, podľa toho nastavujú liečbu aj pre COVID pacientov. „Na základe týchto informácií naši klinici aktualizujú liečebné schémy pre pacientov s COVID-19,“ doplnila.

Od začiatku roka 2021 sa veľa hovorí o iverkmektíne, ktorého použitie bolo schválené 28. januára. Až následne vedeli distribučné spoločnosti začať riešiť jeho dovoz zo zahraničia. Odvtedy už boli schválené lieky s obsahom ivermektínu aj od iných výrobcov.

Problém vyriešený?

Situácia s dostupnosťou sa tak odvtedy zlepšila, no Pavliková upozorňuje aj na to, že z klinického hľadiska existuje len minimum reportov o jeho terapeutickom efekte, a to skôr ojedinele. Viaceré štúdie účinky ivermektínu pri COVID pacientoch spochybnili.

„V prípade ivermektínu je nutné zvýrazniť, že neexistujú veľké klinické štúdie o účinnosti, bezpečnosti a efektívnosti tohto lieku. Rovnako favipiravir je dostupný ako mimoriadny dovoz lieku,“ tvrdí Pavliková. Napriek tomu bol tieto lieky extrémny záujem.

Medzi podobné lieky sa zaraďuje aj remdesivir, ktorí dostávajú hlavne fakultné a univerzitné nemocnice a až následne, ak je to potrebné a ak si menšie nemocnice požiadajú, tak ho po schválení infektológa obdržia.

Fedáková tiež vysvetľuje, že ak je nejakého lieku nedostatok, musia to riešiť s viacerými stranami. „Aktuálny stav vždy riešime komunikáciou s ministerstvom zdravotníctva, výrobcami, ako aj s distribútormi liekov,“ priblížila hovorkyňa.

Aj ostatní pacienti

Okrem COVID liekov podľa Pavlikovej chýbajú v dostatočnom množstve už aj bežné lieky pre kriticky chorých, ako sú napríklad rokurónium-bromid, sufentanyl, kyselina askorbová, propofol, dexametazón, niektoré antimikrobiálne látky a iné.

„Možnosti nahrádzať tieto lieky individuálnou prípravou v nemocničnej lekárni sú značne obmedzené, pretože väčšinou ide o injekčné liekové formy,“ vysvetľuje hovorkyňa siete AGEL náročnú situáciu, ktorá sa podľa nej bude ešte zhoršovať.

Situácia s nedostatkovými liekmi nielen na Slovensku, ale i v celej Európe, je veľmi vážna. Týka sa to liekov nielen na koronavírusové ochorenie, ale aj pre iné akútne či chronické ochorenia. Počty chorých v okolitých štátoch pritom stále stúpajú.