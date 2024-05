Kontajnerová loď Dali, ktorá spôsobila kolaps mosta v Baltimore, sa po takmer dvoch mesiacoch vracia do prístavu

Loď čaká dočasná oprava

O život prišlo šesť robotníkov

20.5.2024 (SITA.sk) - Kontajnerová loď Dali sa po takmer dvoch mesiacoch od zrážky s mostom v americkom meste Baltimore a jeho následného kolapsu vracia do tamojšieho prístavu. Plavidlo s poškodenou provou, na ktorom sú ešte stále trosky zrúteného mosta a zničené kontajnery, do prístavu eskortuje niekoľko remorkérov.Miestni predstavitelia uviedli, že Dali sa bude na približne štvorkilometrovej trase pohybovať rýchlosťou zhruba 1,6 kilometra za hodinu, čo je len zlomok rýchlosti, ktorou sa plavila pred nešťastím z 26. marca. V prístavnom termináli, kde bola aj pred nehodou, loď strávi niekoľko týždňov dočasnou opravou a potom sa presunie do lodenice na zásadnejšie opravy.Loď sa mohla vrátiť do prístavu po tom, čo 13. mája pri kontrolovanej demolácii odstránili najväčší zostávajúci kus zrúteného mosta, ktorý bol prevesený cez jej provu. Potápači neskôr potvrdili, že cesta pre Dali je voľná.Kontajnerová loď Dali v utorok 26. marca okolo 1:30 ráno narazila do piliera Francis Scott Key Bridge, ktorý sa následne zrútil do rieky Patapsco. Zomreli pritom šiesti robotníci, ktorí pracovali na moste.Desať hodín pred odchodom malo plavidlo, ktoré smerovalo na Srí Lanku, dva výpadky elektriny a ďalšie dva ho postihli, keď sa približovalo k mostu. Incident okrem iných vyšetruje Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) Posádka Dali ju za celý čas nemohla opustiť. Podľa úradov opravovali loď a pomáhali vyšetrovateľom. Vystúpiť z nej budú môcť, keď loď vpláva do doku.