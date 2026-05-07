|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
Kontrola žiadostí v rámci trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo
Proces kontroly stále trvá. Kontrola žiadostí v rámci takzvaných trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac ...
Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Proces kontroly stále trvá.
Kontrola žiadostí v rámci takzvaných trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Spresnila, že proces kontroly stále trvá, jeho predĺženie je podľa vyjadrenia Ministerstva kultúry (MK) SR spôsobené najmä rozsahom a závažnosťou zistených nedostatkov. Tie sa vyskytujú naprieč viacerými žiadosťami.
"Nedostatky si vyžadujú dôsledné preverenie administratívneho aj finančného charakteru. Kontrola prebieha vo vzťahu ku všetkým žiadostiam súčasne, pričom každá žiadosť je posudzovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi,” uviedla Demková.
Doplnila, že súčasťou kontrolného procesu je aj komunikácia s ďalšími orgánmi štátnej správy. V jednotlivých prípadoch je preverované najmä plnenie finančných povinností žiadateľov voči štátu. Rezort kultúry tiež v tejto súvislosti čaká na oficiálne potvrdenie relevantných údajov.
"Už v tejto fáze je však zrejmé a z priebežných výsledkov kontroly vyplýva, že kontrolné mechanizmy uplatňované v minulom období neboli vykonávané v dostatočnej miere ani v súlade s požiadavkami zákona, pričom v mnohých prípadoch mala kontrola iba formálny charakter bez riadneho overenia všetkých zákonom daných náležitostí,” uviedla Demková.
Rezort kultúry tiež opätovne zdôraznil, že nakladanie s verejnými financiami musí podliehať dôslednej, transparentnej a zákonnej kontrole, a to bez ohľadu na subjekt.
"V súlade s vyjadreniami ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, prezentovanými na rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá dňa 20. apríla, zostávajú vybrané žiadosti a projekty, ktoré vyvolali zvýšený verejný a mediálny záujem, naďalej predmetom prebiehajúcej kontroly,” uzavrela Demková s tým, že po skončení procesu ministerstvo vydá v danej veci oficiálne stanovisko aj s informáciami o ďalšom postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov.
Riaditeľ FPU František Kornaj v druhej polovici apríla uviedol počas rokovania Rady FPU, že v apríli by mali byť ukončené kontroly takmer všetkých viacročných zmlúv s Fondom na podporu umenia. Následne mali byť prijaté závery kontrol a pristúpiť sa malo k vyhodnoteniu. V polovici marca Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv.
Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory, týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel. Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú.
FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov. Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.
Na sklonku marca predstavitelia rezortu kultúry a Oľha na tlačovej konferencii informovali, že rušenie trojročných zmlúv Radou FPU neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa MK SR podporu získajú. Zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok.
Tieto rozhodnutia vyvolali v kultúrnej obci markantnú vlnu odporu a boli jedným z dôvodov, ktorými organizátori odôvodnili protestnú akciu, ktorá sa v závere marca konala v Bratislave a zúčastnilo sa jej 14-tisíc ľudí. Organizácie, ktorým boli zrušené trojročné zmluvy na podporu z FPU tiež začiatkom apríla podali podnet na Generálnu prokuratúru, aj na dozornú komisiu FPU.
Zdroj: SITA.sk - Kontrola žiadostí v rámci trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Kontrola žiadostí v rámci takzvaných trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Spresnila, že proces kontroly stále trvá, jeho predĺženie je podľa vyjadrenia Ministerstva kultúry (MK) SR spôsobené najmä rozsahom a závažnosťou zistených nedostatkov. Tie sa vyskytujú naprieč viacerými žiadosťami.
"Nedostatky si vyžadujú dôsledné preverenie administratívneho aj finančného charakteru. Kontrola prebieha vo vzťahu ku všetkým žiadostiam súčasne, pričom každá žiadosť je posudzovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi,” uviedla Demková.
Kontrolné mechanizmy neboli vykonávané v dostatočnej miere
Doplnila, že súčasťou kontrolného procesu je aj komunikácia s ďalšími orgánmi štátnej správy. V jednotlivých prípadoch je preverované najmä plnenie finančných povinností žiadateľov voči štátu. Rezort kultúry tiež v tejto súvislosti čaká na oficiálne potvrdenie relevantných údajov.
"Už v tejto fáze je však zrejmé a z priebežných výsledkov kontroly vyplýva, že kontrolné mechanizmy uplatňované v minulom období neboli vykonávané v dostatočnej miere ani v súlade s požiadavkami zákona, pričom v mnohých prípadoch mala kontrola iba formálny charakter bez riadneho overenia všetkých zákonom daných náležitostí,” uviedla Demková.
Prebiehajúca kontrola
Rezort kultúry tiež opätovne zdôraznil, že nakladanie s verejnými financiami musí podliehať dôslednej, transparentnej a zákonnej kontrole, a to bez ohľadu na subjekt.
"V súlade s vyjadreniami ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, prezentovanými na rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá dňa 20. apríla, zostávajú vybrané žiadosti a projekty, ktoré vyvolali zvýšený verejný a mediálny záujem, naďalej predmetom prebiehajúcej kontroly,” uzavrela Demková s tým, že po skončení procesu ministerstvo vydá v danej veci oficiálne stanovisko aj s informáciami o ďalšom postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov.
Riaditeľ FPU František Kornaj v druhej polovici apríla uviedol počas rokovania Rady FPU, že v apríli by mali byť ukončené kontroly takmer všetkých viacročných zmlúv s Fondom na podporu umenia. Následne mali byť prijaté závery kontrol a pristúpiť sa malo k vyhodnoteniu. V polovici marca Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv.
Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory, týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel. Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú.
FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov. Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.
Na sklonku marca predstavitelia rezortu kultúry a Oľha na tlačovej konferencii informovali, že rušenie trojročných zmlúv Radou FPU neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa MK SR podporu získajú. Zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok.
Tieto rozhodnutia vyvolali v kultúrnej obci markantnú vlnu odporu a boli jedným z dôvodov, ktorými organizátori odôvodnili protestnú akciu, ktorá sa v závere marca konala v Bratislave a zúčastnilo sa jej 14-tisíc ľudí. Organizácie, ktorým boli zrušené trojročné zmluvy na podporu z FPU tiež začiatkom apríla podali podnet na Generálnu prokuratúru, aj na dozornú komisiu FPU.
Zdroj: SITA.sk - Kontrola žiadostí v rámci trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a ombudsmanka Jana Dubovcová
Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a ombudsmanka Jana Dubovcová
<< predchádzajúci článok
Novinka Electric Purple ťa vezme do Maroka, Portugalska alebo Slovinska
Novinka Electric Purple ťa vezme do Maroka, Portugalska alebo Slovinska