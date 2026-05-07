Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Monika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. mája 2026

Kontrola žiadostí v rámci trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo


Tagy: FPU Fond na podporu umenia riaditeľka Odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR

Proces kontroly stále trvá. Kontrola žiadostí v rámci takzvaných trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac ...



Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Proces kontroly stále trvá.


Kontrola žiadostí v rámci takzvaných trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.

Spresnila, že proces kontroly stále trvá, jeho predĺženie je podľa vyjadrenia Ministerstva kultúry (MK) SR spôsobené najmä rozsahom a závažnosťou zistených nedostatkov. Tie sa vyskytujú naprieč viacerými žiadosťami.

"Nedostatky si vyžadujú dôsledné preverenie administratívneho aj finančného charakteru. Kontrola prebieha vo vzťahu ku všetkým žiadostiam súčasne, pričom každá žiadosť je posudzovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi,” uviedla Demková.

Kontrolné mechanizmy neboli vykonávané v dostatočnej miere


Doplnila, že súčasťou kontrolného procesu je aj komunikácia s ďalšími orgánmi štátnej správy. V jednotlivých prípadoch je preverované najmä plnenie finančných povinností žiadateľov voči štátu. Rezort kultúry tiež v tejto súvislosti čaká na oficiálne potvrdenie relevantných údajov.

"Už v tejto fáze je však zrejmé a z priebežných výsledkov kontroly vyplýva, že kontrolné mechanizmy uplatňované v minulom období neboli vykonávané v dostatočnej miere ani v súlade s požiadavkami zákona, pričom v mnohých prípadoch mala kontrola iba formálny charakter bez riadneho overenia všetkých zákonom daných náležitostí,” uviedla Demková.

Prebiehajúca kontrola


Rezort kultúry tiež opätovne zdôraznil, že nakladanie s verejnými financiami musí podliehať dôslednej, transparentnej a zákonnej kontrole, a to bez ohľadu na subjekt.

"V súlade s vyjadreniami ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, prezentovanými na rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá dňa 20. apríla, zostávajú vybrané žiadosti a projekty, ktoré vyvolali zvýšený verejný a mediálny záujem, naďalej predmetom prebiehajúcej kontroly,” uzavrela Demková s tým, že po skončení procesu ministerstvo vydá v danej veci oficiálne stanovisko aj s informáciami o ďalšom postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov.


Riaditeľ FPU František Kornaj v druhej polovici apríla uviedol počas rokovania Rady FPU, že v apríli by mali byť ukončené kontroly takmer všetkých viacročných zmlúv s Fondom na podporu umenia. Následne mali byť prijaté závery kontrol a pristúpiť sa malo k vyhodnoteniu. V polovici marca Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv.

Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory, týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel. Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú.

FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov. Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.

Na sklonku marca predstavitelia rezortu kultúry a Oľha na tlačovej konferencii informovali, že rušenie trojročných zmlúv Radou FPU neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa MK SR podporu získajú. Zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok.

Tieto rozhodnutia vyvolali v kultúrnej obci markantnú vlnu odporu a boli jedným z dôvodov, ktorými organizátori odôvodnili protestnú akciu, ktorá sa v závere marca konala v Bratislave a zúčastnilo sa jej 14-tisíc ľudí. Organizácie, ktorým boli zrušené trojročné zmluvy na podporu z FPU tiež začiatkom apríla podali podnet na Generálnu prokuratúru, aj na dozornú komisiu FPU.




Zdroj: SITA.sk - Kontrola žiadostí v rámci trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: FPU Fond na podporu umenia riaditeľka Odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a ombudsmanka Jana Dubovcová
<< predchádzajúci článok
Novinka Electric Purple ťa vezme do Maroka, Portugalska alebo Slovinska

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 