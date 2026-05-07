|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a ombudsmanka Jana Dubovcová
Ministerkou spravodlivosti bola v takzvanej úradníckej vláde od mája do októbra 2023. Bývalá ministerka spravodlivosti a Verejná ochrankyňa práv
Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Ministerkou spravodlivosti bola v takzvanej úradníckej vláde od mája do októbra 2023.
Bývalá ministerka spravodlivosti a Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová zomrela vo veku nedožitých 74 rokov. Vyplýva to z vyjadrenia ministra spravodlivosti Borisa Suska na sociálnej sieti.
„Vyjadrujem úctu pamiatke Jane Dubovcovej, bývalej ministerke spravodlivosti, verejnej ochrankyni práv a dlhoročnej sudkyni,“ uviedol Susko. Rodine a blízkym zosnulej, ako aj všetkým, ktorí ju poznali, vyjadril úprimnú sústrasť. „Česť jej pamiatke,“ dodal minister.
Dubovcová sa narodila v júni 1952. Ministerkou spravodlivosti bola v takzvanej úradníckej vláde od mája do októbra 2023. Vo funkcii Verejnej ochrankyne práv pôsobila od marca 2012 do marca 2017.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a ombudsmanka Jana Dubovcová © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalá ministerka spravodlivosti a Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová zomrela vo veku nedožitých 74 rokov. Vyplýva to z vyjadrenia ministra spravodlivosti Borisa Suska na sociálnej sieti.
„Vyjadrujem úctu pamiatke Jane Dubovcovej, bývalej ministerke spravodlivosti, verejnej ochrankyni práv a dlhoročnej sudkyni,“ uviedol Susko. Rodine a blízkym zosnulej, ako aj všetkým, ktorí ju poznali, vyjadril úprimnú sústrasť. „Česť jej pamiatke,“ dodal minister.
Dubovcová sa narodila v júni 1952. Ministerkou spravodlivosti bola v takzvanej úradníckej vláde od mája do októbra 2023. Vo funkcii Verejnej ochrankyne práv pôsobila od marca 2012 do marca 2017.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a ombudsmanka Jana Dubovcová © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zaslúži si viac než len kvety. Cirque du Soleil ako špeciálny darček ku Dňu matiek
Zaslúži si viac než len kvety. Cirque du Soleil ako špeciálny darček ku Dňu matiek
<< predchádzajúci článok
Kontrola žiadostí v rámci trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo
Kontrola žiadostí v rámci trojročných zmlúv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo