 24hod.sk    Z domova

07. mája 2026

Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a ombudsmanka Jana Dubovcová


Ministerkou spravodlivosti bola v takzvanej úradníckej vláde od mája do októbra 2023.



7.5.2026 (SITA.sk) - Ministerkou spravodlivosti bola v takzvanej úradníckej vláde od mája do októbra 2023.


Bývalá ministerka spravodlivosti a Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová zomrela vo veku nedožitých 74 rokov. Vyplýva to z vyjadrenia ministra spravodlivosti Borisa Suska na sociálnej sieti.

„Vyjadrujem úctu pamiatke Jane Dubovcovej, bývalej ministerke spravodlivosti, verejnej ochrankyni práv a dlhoročnej sudkyni,“ uviedol Susko. Rodine a blízkym zosnulej, ako aj všetkým, ktorí ju poznali, vyjadril úprimnú sústrasť. „Česť jej pamiatke,“ dodal minister.

Dubovcová sa narodila v júni 1952. Ministerkou spravodlivosti bola v takzvanej úradníckej vláde od mája do októbra 2023. Vo funkcii Verejnej ochrankyne práv pôsobila od marca 2012 do marca 2017.

Zdroj: SITA.sk - Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a ombudsmanka Jana Dubovcová

