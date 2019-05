Kontrolný úrad: Hospodárenie Lesov SR ovplyvňoval najmä predaj dreva

Karol Mitrík, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Nedostatky, ktoré majú vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy SR, kontrolou identifikoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR najmä pri predaji dreva pod trhové ceny, pri rizikových a neefektívnych nájomných zmluvách, pri spôsobe evidencie zásob dreva v expedičných skladoch, pri reklamačných konaniach riešených bez fyzickej obhliadky, ako aj pri procese odpredaja prebytočného majetku, ktorý je zdĺhavý a pre podnik predstavuje správa tohto majetku náklady asi 1 milión eur.Ako ďalej v piatok na tlačovej konferencii prezentoval záverečnú správu predseda NKÚ SR Karol Mitrík, vlani úrad vykonal v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kontrolnú akciu zameranú na oblasť politiky lesného hospodárstva a nakladania s majetkom v štátnych podnikoch. Kontrola hospodárenia sa vlani vykonala v štátnych podnikoch Lesy SR, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM) a taktiež v Národnom lesníckom centre. Kontrolu uskutočnil úrad aj v podnikoch mestských a obecných lesov.priblížil Mitrík.Kontrolou bolo podľa úradu zistené, že v niektorých prípadoch prichádzalo so súhlasom generálneho riaditeľstva Lesy SR u tzv. strategických odberateľov k predaju dreva v nižších cenách, ako boli v tom čase stanovené ceny pre príslušné odštepné závody (OZ) v platnom cenníku.konštatoval v záverečnej správe z kontroly úrad.Kontrolou hospodárenia štátneho podniku Lesy SR sa podľa NKÚ SR okrem iného zistili nedostatky najmä v prípadoch, keď prenajal priamym výberom na obdobie desiatich rokov hnuteľný majetok, stavby a pozemky a zároveň sa zaviazal po toto obdobie zabezpečiť ročnú dodávku dreva v objeme 50.000 kubických metrov (m3) spoločnosti zapísanej do obchodného registra len mesiac predtým, ako bola uzatvorená nájomná zmluva, a keď nezabezpečil transparentnosť pri výbere nájomcu formou obchodnej verejnej súťaže, aj v ďalších prípadoch nájmu štyroch samostatných hospodárskych jednotiek s garantovanou ročnou dodávkou dreva v objeme 200.000 m3 po obdobie desiatich rokov spoločnosti, ktorej spracovateľské kapacity boli v priemere na úrovni 24 % z dodávanej drevnej hmoty.Lesy SR podľa NKÚ napríklad tiež nepreukázali, aké ukazovatele sa majú zlepšiť, respektíve na základe akých kritérií budú hodnotiť prínos mediálnej kampane Les sme my, ktorej zmluvne zabezpečená suma predstavovala takmer 1,25 milióna eur.zdôraznil úrad.NKÚ SR na základe vykonaných kontrol na mieste navrhuje prehodnotiť spôsob evidencie zásob dreva na manipulačno-expedičných skladoch tak, aby stav zásob bol prehľadný a aktualizovaný. Úrad hodnotí elektronizáciu skladových zásob dreva na odvozných miestach a v expedičných skladoch ako základný nastroj transparentnosti evidencie a predaja dreva.uviedol ďalej vo svojich záveroch kontroly lesov kontrolný úrad.Kontrola podľa NKÚ tiež napríklad preukázala, že obhospodarovatelia lesov poznajú politiku lesného hospodárstva formulovanú v národných programoch, avšak koncepčné dokumenty nie sú pre obhospodarovateľov záväzné a majú len odporúčací charakter.