Kontrolóri prijali od začiatku roka až 330 podnetov, tretinu tvorili opakujúce sa podania od jedného občana

Anonymné podania na kontrolu

NKÚ možno kontaktovať aj e-mailom

18.7.2025 (SITA.sk) - Spolu 330 podnetov od fyzických aj právnických osôb zaevidoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v prvom polroku 2025. Najviac podnetov súviselo s hospodárením v územnej samospráve, viaceré sa týkali vodárenstva, zdravotníctva či kultúry. Tretinu tvorili opakujúce sa podania od jedného občana. Časť podnetov kontrolóri využijú ako podklady pre budúcoročné kontroly.Národní kontrolóri sa tak pozrú napríklad na to, ako hospodári s majetkom spoločnosť Konštrukta – Defence, a. s. či Stredná zdravotnícka škola v Košiciach. Pripravujú sa tiež kontroly zamerané na oblasť autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji, hospodárenie automobilových opravovní ministerstva vnútra, výber poplatkov za odpady vo Vysokých Tatrách a elektronický mýtny systém.Najväčší počet podaní prišiel e-mailom, a to 60 podnetov, cez webový portál prišlo 56 a prostredníctvom slovensko.sk 19 podaní, zvyšok listom, nie sú v tom započítané opakujúce sa podnety. Evidovaných bolo tiež 43 anonymných podaní.Z podaní, ktoré spadajú do pôsobnosti NKÚ, väčšina upozorňovala na nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, majetkom či porušovanie právnych predpisov. Občania najčastejšie podávali podnety k fungovaniu samospráv.„Sme radi, že ľuďom nie je ľahostajné, ako sa hospodári v ich obci či v samotnom štáte. Každý občan tak v konečnom dôsledku môže byť aktívnym kontrolórom. Nakoniec aj vďaka ich vecným podnetom vieme lepšie zacieliť naše kontroly, môžeme cielenejšie pracovať s rizikami,“ uviedla hovorkyňa štátnych kontrolórov Daniela Bolech Dobáková Dodala, že takýto záujem verejnosti o život v spoločnosti je dôležitým signálom, že ľudia sledujú verejné dianie a chcú, aby boli štátne financie využívané hospodárne a transparentne. Úrad prijal aj podnety od poslancov Národnej rady SR či neziskových organizácií, pričom niektoré sa opakovane týkali Expo Osaka alebo Slovenskej akadémie vied Až 40 podaní sa týkalo oblastí mimo kompetencií národných kontrolórov. Išlo najmä o spotrebiteľské reklamácie na dodávateľov energií, nespokojnosť s činnosťou správcov bytových domov či stavebných úradov. NKÚ možno kontaktovať e-mailom na info@nku.gov.sk, cez formulár na www.nku.gov.sk, doručením podnetu do podateľne úradu, cez portál slovensko.sk alebo tiež listom.Úrad upozorňuje občanov, že nerieši majetkové a dedičské spory, pracovno-právnu agendu, odtiahnutie áut a pokuty, priznávanie výšky dôchodkov a iných sociálnych dávok, platby za energie a telefón, systém verejného obstarávania, výklad legislatívy, ale ani správne konania iných úradov či správcovské spoločnosti bytov. Národná autorita pre oblasť externej kontroly tiež nemôže meniť rozhodnutia súdov a správnych orgánov, ani riešiť občiansko-právne a obchodno-právne spory.