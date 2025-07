Navrhovaný zákon o lobingu je problémový, tvrdí Petková. Povinnosti by mali niesť politici

Slovensku regulácia lobingu chýba

Zákon si od Slovenska žiada Európska komisia

Nadácia Zastavme korupciu sa zapojila do diskusie

18.7.2025 (SITA.sk) - Návrh zákona o lobingu , ktorého prípravu avizovala vládna koalícia , neprimerane zahlcuje občiansky sektor administratívou a presúva väčšiu záťaž na "lobujúceho" namiesto verejného činiteľa.Pre agentúru SITA to uviedla šéfka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková , pričom zároveň zdôraznila, že práve verejný činiteľ by ako tvorca legistatívy platený z daní občanov mal znášať väčšiu mieru dokazovania, že predišiel konfliktu záujmov.„Regulácia lobingu je na Slovensku potrebná, nakoľko chýbajúci zákon nám vyčítajú aj medzinárodné organizácie, ktorých sme členom a zaviazali sme sa k nemu v dokumentoch,“ skonštatovala Petková.Na druhej strane však zdôraznila, že ani najlepšia legislatíva nezabráni možnej korupcii či nekalým praktikám, aké opisuje napríklad obžaloba v kauze Očistec , podľa ktorej sa polícia za vedenia Tibora Gašpara , ktorý je dnes čelný predstaviteľ vládneho Smeru , dostala do područia oligarchu a stala sa podľa vyšetrovateľa prakticky súčasťou zločineckej skupiny.Slovensko na základe požiadaviek Európskej komisie musí prijať zákon regulujúci lobing. Ako v tejto súvislosti ešte koncom júna povedal predseda parlamentu Richard Raši Hlas-SD ), pri jeho tvorbe predkladatelia využijú aj analýzu, ktorú vypracoval Parlamentný inštitút.„Je to právna analýza existujúcej regulácie lobingu zo 40 štátov,“ povedal Raši. Doplnil, že týmto spôsobom môže SR efektívne využiť skúsenosti a poznatky zo zahraničia. „V Nemecku sa takýto zákon tvoril 20 rokov a stále sa opravuje,“ dodal šéf parlamentu s tým, že konečnú verziu zákona by potom do parlamentu malo predložiť ministerstvo vnútra Podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) nemá byť účelom zákona „naháňanie nepriateľa“, napríklad v podobe mimovládnych organizácií . „Tento zákon nemá slúžiť ako stigmatizačný, nemá vytvárať administratívne bariéry,“ vyhlásil koncom júna Drucker. Zároveň skonštatoval, že by malo ísť o štandardný príspevok k transparentnosti.Šéfka Zastavme korupciu v tejto súvislosti pripomenula, že nadácia sa zúčastnila na úvodnom stretnutí s predkladateľmi návrhu pripravovaného zákona v národnej rade ešte pred letnými prázdninami.„Neboli sme na stretnutie oficiálne pozvaní, ale keďže sme spolu s Via Iuris Transparency international Slovensko pripravili komparačnú štúdiu, ktorú cituje aj Parlamentný inštitút, považovali sme našu účasť za možný prínos do odbornej diskusie,“ uviedla Petková. Doplnila, že na stretnutí prisľúbil minister Drucker, že všetci, ktorí majú záujem, sa budú môcť vyjadriť k návrhom. „Avšak odvtedy sme žiadnu aktivitu zo strany vlády smerom k expertnej debate nezaznamenali,“ dodala Petková.Zákon by mal podľa predkladateľov definovať „čo je lobing“, a tiež pojmy „verejná kontrola“, „občianska participácia“, alebo „štandardné pripomienkovanie“. Právny predpis by sa mohol dostať do medzirezortného pripomienkového konania na jeseň.