Kontrolóri zhodnotili systém finančnej správy, ale našli rezervy pri správe vyrovnávacieho cla

Suma dosiahla viac ako šesť miliónov eur

Odhalili aj systémové chyby

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Finančná správa má rezervy pri správe antidumpingového a vyrovnávacieho cla. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe vykonanej kontroly. Úrad síce pozitívne zhodnotil nastavenie systému finančnej správy, vďaka ktorému Slovensko včas a riadne zabezpečuje z týchto ciel národné odvody do rozpočtu Európskej únie, na druhej strane však jeho kontrolóri identifikovali nedostatky v colnej evidencii či vo vnútornej kontrole.Nedostatky zistili tiež pri informačnom systéme, ktorý nie je prepojený so systémom licencií ministerstva hospodárstva.V kontrolovanom období rokov 2016 až 2018 pritom podľa NKÚ dosiahla suma vymeraného antidumpingového a vyrovnávacieho cla viac ako 6 miliónov eur.Z toho Finančné riaditeľstvo SR odviedlo podľa platných pravidiel 80 % do rozpočtu Európskej únie, čo predstavuje viac ako 4,8 milióna eur.Zvyšných 20 %, teda približne 1,2 milióna eur, ostalo príjmom štátneho rozpočtu Slovenska. Antidumpingové clo je odvetné opatrenie na ochranu domáceho trhu proti neobvykle nízkym cenám výrobkov dovážaných do Európskej únie. Jeho cieľom je zvýšiť ceny dovážaného tovaru na, resp. nad úroveň cien domácich výrobcov.Vnútorná kontrola finančnej správy podľa NKÚ nedokázala odhaliť viaceré nedostatky, napríklad systémové chyby v informačnom systéme, ako napríklad nesúlad pri deklarovaní tovaru v colnom vyhlásení a dovozných licenciách."V kontrolovanom období nemalo Finančné riaditeľstvo SR v pláne kontrolnej činnosti zaradenú ani jednu kontrolu antidumpingového a vyrovnávacieho cla. A to napriek tomu, že nesprávne uplatňovanie odvodu z antidumpingového a vyrovnávacieho cla do rozpočtu Európskej únie by mohlo mať negatívny dopad na štátny rozpočet Slovenskej republiky v prípade sankcií alebo možného úroku z omeškania," tvrdí NKÚ.Úrad zároveň pripomína, že viaceré jeho kontroly v predchádzajúcich rokoch opakovane poukázali na zlyhania či nedostatočnú účinnosť vnútornej kontroly finančnej správy, ktorá by podľa neho mala takéto nedostatky včas odhaliť a zabezpečiť rýchlu nápravu.