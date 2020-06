Bulharský rušňovodič a grafik v jednej osobe je autorom dizajnu „Vlakom zodpovedne“ na najmodernejšom rušni ZSSK

Ako ste sa dozvedeli o súťaži?

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Májovú súťaž o polep jedného z rušňov typu Siemens Vectron, ktoré má Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v desaťročnom prenájme, vyhral bulharský grafik Konstantin Planinski zo Sofie. Jeho návrh vyjadrujúci spolupatričnosť na koľajach spĺňal všetky zadané podmienky a podľa poroty bol spomedzi prihlásených prác jednoznačne najlepší.hovorí Marek Lukoťka, vedúci oddelenia marketingovej komunikácie ZSSK.Hoci je víťaz z Bulharska, už sa teší na využitie prvej ceny – celoročného lístka na neobmedzené cestovanie vlakmi MAXI KLASIK v hodnote 960 eur.hovorí Konstantin a dodáva:Viac nám prezradil v priloženom rozhovore.Lokomotívy značky Siemens Vectron, vyrobené v roku 2018, môžu na modernej infraštruktúre dosiahnuť rýchlosť až 200 km/h. Nový polep v lete nahradí dnes už neaktuálneho Macejka z minuloročných hokejových majstrovstiev, ktorý je súčasťou 10-člennej flotily najmodernejších rušňov ZSSK.dodáva Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Odborná porota vybrala okrem víťazného návrhu ďalšie štyri návrhy do verejnej ankety. O víťazovi tejto ceny ste rozhodli vy – cestujúca i všeobecná verejnosť hlasovaním na Facebooku. Cenu verejnosti a cestovné vo výške 150 eur vyhral Lukáš Vyskoč. Z celkového počtu 4164 hlasov získal 2226. Obom víťazom srdečne gratulujeme.Nový polep bude na lokomotívu aplikovaný koncom júna a jedinečný Vectron premávajúci na trase Bratislava – Žilina – Košice sa na koľajach objaví už začiatkom letných prázdnin.Na záver Vám prinášame rozhovor s víťazom dizajnu Konstantinom Planinskim:O súťaži som sa dozvedel prostredníctvom facebookovej stránky ZSSK.Áno, vlaky hrajú v mojom pracovnom aj súkromnom živote veľkú rolu. Odmalička som sa zaujímal o tento druh dopravy. V ostatných niekoľkých rokoch som pracoval v železničnom sektore ako súčasť projektu Railcolor – písaním nových príbehov na stránke Railcolor News, ale tiež vďaka uplatneniu mojich dizajnérskych vlôh a znalostí v rámci našich projektov v Railcolor Design. Nejaký čas sa tomu venujem aj v rámci malej kreatívnej agentúry, zameranej exkluzívne na potreby moderného železničného priemyslu.Predtým boli železnice pre mňa vždy záľubou, môj záujem o ne som prejavoval najmä fotografovaním a videami zo sveta železníc. Tomuto sa venujem dodnes. A, mimochodom, mám tiež licenciu ako pomocník rušňovodiča.Proces dizajnovania nebol jednoduchý a niekoľkokrát som sa musel rozhodovať medzi viacerými možnosťami. Dizajn "Thundercat(s)” (ako bol nazvaný) sa nakoniec ukázal ako optimálny pre tiene a farby, na ktoré som sa zameral. Čo ma inšpirovalo, bol štýl vášho firemného brandingu a odkaz starostlivosti, ale zároveň tiež vážnosť odkazu pre vašich zákazníkov. Prvá jeho časť je úspešne odkomunikovaná vďaka aktualizovanému dizajnu loga. Druhá časť odkazu mala byť tiež odkomunikovaná hladko. Dlhé horizontálne línie a ostré krídla hrajú v tomto zmysle kľúčovú úlohu. Zároveň vlnité, zakrivené prvky splývajú so štruktúrou Vectronu.V každom prípade je to mix medzi starostlivosťou (oválne tvary) a rýchlosťou (obodkované), ktorý hovorí vašim zákazníkom, že sa dostanú včas do svojho cieľa – ale zároveň, že sa o nich postaráte a dáte na nich pozor. Práve v týchto zložitých časoch neistoty, ktorým čelíme všetci spoločne a globálne.Čo sa týka farebnej rovnováhy, chcel som zachovať pomer medzi červenou a bielou (červená hore, nasledovaná bielou) na stranách – čo je štandardná farebná schéma na osobných vozňoch ZSSK, čiže rešpektujúc odkaz vašej firmy. Samozrejme, to, že som vedel, že oranžová farba brandu ZSSK ešte nebola na vašich rušňoch Vectron použitá, bolo pre mňa ako dizajnéra veľkou inšpiráciou a vychutnal som si tiež toto hľadanie riešenia.Krídla boli myslené ako metafora myšlienky pre cestu. Napriek tomu, že vlaky v pravom zmysle slova nelietajú, som presvedčený, že moderná železničná doprava (a rušeň Vectron je naozaj prezentáciou toho najmodernejšieho) je najlepším spôsobom cestovania a to zodpovedným a ekologickým spôsobom. V tomto zmysle som presvedčený, že ZSSK by mala byť "okrídlená", aby tak podporila tento odkaz.Nehovoriac o tom, že dizajnovanie rušňa bolo už dlho mojím snom. Som vďačný a je pre mňa veľkou cťou, že sa mi tento sen splní vďaka ZSSK.Veľmi rád by som znova navštívil Slovensko, akonáhle to umožní pandemická situácia, samozrejme, v rámci dodržania všetkých opatrení. Ak by bola doba iná, prišiel by som na proces "lepenia” určite osobne, aby som ho zdokumentoval fotkami aj videom. Žiaľ, aktuálna doba je pre nás všetkých trochu zvláštna, takže musím byť trpezlivý, kým mi okolnosti umožnia absolvovať takúto cestu.Je to príjemná zhoda okolností, že pred rokom som mohol spoločne s mojou priateľkou navštíviť Bratislavu po prvýkrát, strávili sme tu príjemné dni. Veľmi sa nám páčila otvorenosť, modernosť, ale tiež bohatá kultúrna história vášho mesta. Dovolím si povedať, že táto skúsenosť sa prejavila v mojom procese dizajnovania hlbšou, emočnou úrovňou.Ale späť k vašej otázke – hneď, ako budem mať možnosť, využijem preukaz MAXI KLASIK na cestovanie a lepšie spoznávanie Slovenska a budem, samozrejme, fotiť a natáčať vaše pekné vlaky. Verím, že rušeň Vectron s mojím dizajnom bude jedným z nich!Víťazstvo v tejto súťaži je pre mňa dôležitým míľnikom nielen ako pre dizajnéra a osobu pôsobiacu v oblasti komunikácie, ale tiež ako pre obyčajného človeka. Pred niekoľkými rokmi som bol ešte súčasťou "korporátneho" sveta, až po deň, kedy som sa rozhodol zariskovať, urobiť vo svojom živote veľkú zmenu a nasledovať svoje sny. Hoci táto cesta nebola vždy jednoduchá, keď sa obhliadnem dozadu, myslím si, že jediné, na čom nakoniec záleží a čo platí: JE MOŽNÉ spojiť prácu a záľubu. A čím viac sa nám to darí, tým menej považujeme svoju prácu za "povinnosť", keďže sa stáva našou súčasťou.A aby som nezabudol, chcel by som vyjadriť svoje poďakovanie všetkým, ktorí ma počas procesu dizajnovania podporovali, najmä Simonovi Wijnakkerovi z Railcolor – bol mi veľmi nápomocný pri zdieľaní jeho skúseností.Ďakujem!Rozhovor prebehol v anglickom jazyku a je preložený.Informačný servis