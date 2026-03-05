|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
Kontrolóri zistili systémové zlyhania v SNG, rekonštrukcia stála o desiatky miliónov viac
Tagy: Ministerka kultúry SR
Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v Slovenskej národnej galérii (SNG) za roky 2022 až 2024 preukázala ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v Slovenskej národnej galérii (SNG) za roky 2022 až 2024 preukázala systémové zlyhania aj zvýšené náklady na rekonštrukciu. Informovali o tom z marketingového a PR oddelenia Slovenskej národnej galérie, v súvislosti so správou NKÚ zverejnenou na sklonku tohtoročného februára. Ako poukázali, ide o obdobie, počas ktorého galériu viedla Alexandra Kusá a trojica poverených riaditeľov.
„Kontrola potvrdila navýšenie nákladov na rekonštrukciu budovy SNG v desiatkach miliónov eur, množstvo mimoriadne závažných pochybení vo finančnom riadení, rozpočtovníctve a vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie,” uviedli zo SNG.
Doplnili, že správa konštatuje systémové zlyhania, ktoré mali priamy negatívny dopad na hospodárne a efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Štátni kontrolóri podľa galérie tiež upozornili na to, že v kontrolovanom období v SNG absentoval funkčný interný kontrolný systém, organizácii chýbali vypracované interné predpisy upravujúce výkon vnútornej kontroly, čo malo za následok oslabenie dohľadu nad hospodárením.
„Mimoriadne závažné zistenia sa týkajú rekonštrukcie areálu a budovy galérie – jednej z najväčších investícií v rezorte kultúry. Pôvodná cena rekonštrukcie vo výške 38 miliónov eur bez DPH sa dodatkami navýšila na takmer 62 miliónov eur bez DPH, pričom celkové náklady dosiahli takmer 72 miliónov eur bez DPH. Konečná suma teda predstavuje takmer dvojnásobok pôvodnej ceny rekonštrukcie,” uviedli zo SNG. Poukázali tiež na to, že termín realizácie sa predĺžil o štyri roky, rovnako poukázali aj na zistenia NKÚ, podľa ktorých boli zmeny zmluvy realizované bez opory v pôvodne stanovených pravidlách a niektoré bez riadneho právneho titulu.
„Tým došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní aj zákona o finančnej kontrole. Výsledkom je navýšenie nákladov o desiatky miliónov eur, ktoré zaplatili slovenskí daňoví poplatníci,” uvádza SNG. NKÚ tiež identifikoval aj vážne nedostatky v rozpočtovníctve, v roku 2022 boli výdavky galérie prekročené bez úpravy rozpočtu bezmála o šesť miliónov eur. V kontrolovanom období tiež nebola vedená evidencia rozpočtových opatrení.
„Príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti boli vykazované v rámci hlavnej činnosti, čím dochádzalo k skresľovaniu výkazníctva. Neboli dodržané účtovné postupy, čo viedlo k nesprávnemu vykazovaniu údajov, a zároveň došlo k porušeniu zákona o DPH z dôvodu nesprávneho uplatnenia odpočtu dane,” vymenúva marketingové a PR oddelenie galérie. Súčasný generálny riaditeľ SNG Juraj Králik po oboznámení sa so správou skonštatoval, že zistenia kontrolórov sú mimoriadne vážne.
„Hovoríme o zásadnom zlyhaní kontrolných mechanizmov a o desiatkach miliónov eur navyše na rekonštrukciu. O to viac je zarážajúce, že napriek týmto investíciám budova SNG vykazuje závažné technické nedostatky – do objektu zateká a ohrozené sú aj umelecké diela. Verejnosť má právo vedieť, ako boli tieto prostriedky použité a kto za tento stav nesie zodpovednosť,” myslí si.
Aktuálne vedenie SNG sa chce zamerať na nápravné opatrenia. Prijalo tiež konkrétne kroky a opatrenia, aby sa pochybenia z kontrolovaných rokov neopakovali, zaviedlo napríklad posilnené vnútorné kontrolné mechanizmy, jasne definované kompetencie a zodpovednosti aj systematické reportovanie a dôsledné dodržiavanie zákonných postupov v oblasti finančného riadenia a účtovníctva.
„Cieľom je nastaviť transparentné, predvídateľné a kontrolovateľné procesy, ktoré budú garantovať hospodárne a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov a stabilné fungovanie inštitúcie do budúcnosti. Súčasné vedenie Slovenskej národnej galérie sa bude k zisteniam uvedeným v správe NKÚ podrobnejšie venovať a ďalej informovať verejnosť,“ uzavreli zo SNG.
Králik vedie galériu od minuloročnej jari. Pred ním sa na poste riaditeľa SNG vystriedali Jaroslav Niňaj, Miloš Timko a Anton Bittner, a to po tom, ako na začiatku augusta 2024 ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odvolala z pozície riaditeľky Alexandru Kusú.
Zdroj: SITA.sk - Kontrolóri zistili systémové zlyhania v SNG, rekonštrukcia stála o desiatky miliónov viac © SITA Všetky práva vyhradené.
„Kontrola potvrdila navýšenie nákladov na rekonštrukciu budovy SNG v desiatkach miliónov eur, množstvo mimoriadne závažných pochybení vo finančnom riadení, rozpočtovníctve a vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie,” uviedli zo SNG.
Zistenia o rekonštrukcii budovy
Doplnili, že správa konštatuje systémové zlyhania, ktoré mali priamy negatívny dopad na hospodárne a efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Štátni kontrolóri podľa galérie tiež upozornili na to, že v kontrolovanom období v SNG absentoval funkčný interný kontrolný systém, organizácii chýbali vypracované interné predpisy upravujúce výkon vnútornej kontroly, čo malo za následok oslabenie dohľadu nad hospodárením.
„Mimoriadne závažné zistenia sa týkajú rekonštrukcie areálu a budovy galérie – jednej z najväčších investícií v rezorte kultúry. Pôvodná cena rekonštrukcie vo výške 38 miliónov eur bez DPH sa dodatkami navýšila na takmer 62 miliónov eur bez DPH, pričom celkové náklady dosiahli takmer 72 miliónov eur bez DPH. Konečná suma teda predstavuje takmer dvojnásobok pôvodnej ceny rekonštrukcie,” uviedli zo SNG. Poukázali tiež na to, že termín realizácie sa predĺžil o štyri roky, rovnako poukázali aj na zistenia NKÚ, podľa ktorých boli zmeny zmluvy realizované bez opory v pôvodne stanovených pravidlách a niektoré bez riadneho právneho titulu.
Nedostatky v rozpočte
„Tým došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní aj zákona o finančnej kontrole. Výsledkom je navýšenie nákladov o desiatky miliónov eur, ktoré zaplatili slovenskí daňoví poplatníci,” uvádza SNG. NKÚ tiež identifikoval aj vážne nedostatky v rozpočtovníctve, v roku 2022 boli výdavky galérie prekročené bez úpravy rozpočtu bezmála o šesť miliónov eur. V kontrolovanom období tiež nebola vedená evidencia rozpočtových opatrení.
„Príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti boli vykazované v rámci hlavnej činnosti, čím dochádzalo k skresľovaniu výkazníctva. Neboli dodržané účtovné postupy, čo viedlo k nesprávnemu vykazovaniu údajov, a zároveň došlo k porušeniu zákona o DPH z dôvodu nesprávneho uplatnenia odpočtu dane,” vymenúva marketingové a PR oddelenie galérie. Súčasný generálny riaditeľ SNG Juraj Králik po oboznámení sa so správou skonštatoval, že zistenia kontrolórov sú mimoriadne vážne.
Nápravné opatrenia
„Hovoríme o zásadnom zlyhaní kontrolných mechanizmov a o desiatkach miliónov eur navyše na rekonštrukciu. O to viac je zarážajúce, že napriek týmto investíciám budova SNG vykazuje závažné technické nedostatky – do objektu zateká a ohrozené sú aj umelecké diela. Verejnosť má právo vedieť, ako boli tieto prostriedky použité a kto za tento stav nesie zodpovednosť,” myslí si.
Aktuálne vedenie SNG sa chce zamerať na nápravné opatrenia. Prijalo tiež konkrétne kroky a opatrenia, aby sa pochybenia z kontrolovaných rokov neopakovali, zaviedlo napríklad posilnené vnútorné kontrolné mechanizmy, jasne definované kompetencie a zodpovednosti aj systematické reportovanie a dôsledné dodržiavanie zákonných postupov v oblasti finančného riadenia a účtovníctva.
„Cieľom je nastaviť transparentné, predvídateľné a kontrolovateľné procesy, ktoré budú garantovať hospodárne a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov a stabilné fungovanie inštitúcie do budúcnosti. Súčasné vedenie Slovenskej národnej galérie sa bude k zisteniam uvedeným v správe NKÚ podrobnejšie venovať a ďalej informovať verejnosť,“ uzavreli zo SNG.
Králik vedie galériu od minuloročnej jari. Pred ním sa na poste riaditeľa SNG vystriedali Jaroslav Niňaj, Miloš Timko a Anton Bittner, a to po tom, ako na začiatku augusta 2024 ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odvolala z pozície riaditeľky Alexandru Kusú.
Zdroj: SITA.sk - Kontrolóri zistili systémové zlyhania v SNG, rekonštrukcia stála o desiatky miliónov viac © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ministerka kultúry SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pitbull rozširuje svoje európske turné a nevynechá ani Slovenko!
Pitbull rozširuje svoje európske turné a nevynechá ani Slovenko!
<< predchádzajúci článok
Na Slovensko pricestovali ďalší občania evakuovaní z Blízkeho východu, Blanár odmieta obvinenia z nezvládania situácie – FOTO
Na Slovensko pricestovali ďalší občania evakuovaní z Blízkeho východu, Blanár odmieta obvinenia z nezvládania situácie – FOTO