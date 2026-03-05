|
Štvrtok 5.3.2026
Meniny má Fridrich
Denník - Správy
05. marca 2026
Na Slovensko pricestovali ďalší občania evakuovaní z Blízkeho východu, Blanár odmieta obvinenia z nezvládania situácie – FOTO
Tagy: Evakuácia Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR napätie na Blízkom východe repatriačný let Vládny špeciál
Vládny špeciál priviezol v stredu 4. marca večer z jordánskeho Ammánu do Bratislavy 84 pasažierov. Išlo v poradí už o tretí evakuačný let z krízovej oblasti Blízkeho východu. ...
5.3.2026 (SITA.sk) - Vládny špeciál priviezol v stredu 4. marca večer z jordánskeho Ammánu do Bratislavy 84 pasažierov. Išlo v poradí už o tretí evakuačný let z krízovej oblasti Blízkeho východu. Okrem občanov Slovenskej republiky sa na palube nachádzali aj občania ďalších pätnástich krajín vrátane zamestnancov delegácie Európskej únie v Jeruzaleme. Evakuačný let sa uskutočnil vďaka koordinovanej spolupráci ministerstva zahraničia s rezortami obrany a vnútra.
"Slovenská republika je zodpovedný a solidárny partner. Sme aj naďalej pripravení rýchlo a efektívne reagovať na krízové udalosti a ponúknuť pomoc nielen vlastným občanom, ale tiež iným krajinám pri návrate ich občanov do vlasti," uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Zároveň doplnil, že tretí evakuačný let bol zaradený do mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Vďaka tomu môže Slovensko požiadať o refundáciu časti nákladov na evakuáciu, a to až do výšky 75 percent.
Na palube lietadla Ministerstva vnútra SR bolo 32 slovenských občanov a 52 občanov ďalších štátov. Medzi nimi bolo 15 občanov Českej republiky, osem občanov Rakúska, päť občanov Belgicka, štyria občania Rumunska, traja občania Slovinska a traja občania Talianska.
Zastúpenie mali aj Francúzsko, Grécko, Jordánsko, Maďarsko a Španielsko, z ktorých bolo na palube po dvoch občanoch týchto krajín. Po jednom cestujúcom bolo z Bieloruska, Nórska, Poľska a Ukrajiny. Súčasťou skupiny bolo aj dvanásť zamestnancov delegácie Európskej únie v Jeruzaleme. Medzi evakuovanými sa nachádzalo aj 16 detí.
Ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že v najbližších dňoch je pripravených ďalších osem repatriačných letov, ktoré už disponujú potrebnými povoleniami na prelet aj pristátie. Ďalšie štyri lety sú momentálne vo fáze príprav, pričom sa rieši ich obsadenie a získanie diplomatických povolení.
Realizáciu evakuačných operácií však výrazne ovplyvňuje aktuálna bezpečnostná situácia v regióne, ako aj kapacitné možnosti tranzitných krajín. Evakuácie sa momentálne uskutočňujú najmä cez Jordánsko a Omán, pričom lety do Európy smerujú cez egyptský vzdušný priestor. Tieto koridory využíva viacero štátov, čo spôsobuje zvýšenú administratívnu aj logistickú záťaž.
"Tieto krajiny sú momentálne výrazne preťažené z hľadiska povoľovania preletov. Každý let si vyžaduje individuálne riešenie a intenzívnu komunikáciu s partnermi," vysvetlil Blanár. Operácia nadviazala na dva repatriačné lety z Jordánska, ktoré Slovensko zabezpečilo deň predtým. Týmito letmi sa podarilo dopraviť do bezpečia celkovo 127 osôb, prevažne slovenských občanov.
Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva zahraničných vecí funguje nepretržite 24 hodín denne a eviduje zvýšený počet registrácií Slovákov nachádzajúcich sa v regióne Blízkeho východu. Najviac registrovaných občanov je v Spojených arabských emirátoch, nasledovaných Ománom, Katarom a Jordánskom.
Rezort diplomacie zároveň odmietol tvrdenia opozície o nezvládnutí krízovej situácie. Podľa ministerstva je krízový manažment od začiatku eskalácie konfliktu v plnej pohotovosti a príprava evakuačných plánov sa začala už 28. februára.
Ešte v daný deň zároveň Blanár rozhodol o aktivovaní evakuačných plánov na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch SR v regióne, ktorých realizáciou poveril príslušných veľvyslancov.
Minister zdôraznil, že slovenská diplomacia v súčasnosti nezvažuje vyslanie dodatočného personálu do konfliktnej oblasti a naopak prijíma opatrenia na ochranu svojich zamestnancov. Ich súčasťou bola aj evakuácia pracovníkov zo slovenského veľvyslanectva v Teheráne a dočasné uzavretie Slovenského inštitútu v Jeruzaleme.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensko pricestovali ďalší občania evakuovaní z Blízkeho východu, Blanár odmieta obvinenia z nezvládania situácie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
