Kontroly na česko-slovenskej hranici budú pokračovať, vyhlásil Rakušan

3.10.2022 (Webnoviny.sk) - Hraničné kontroly na hranici Česka a Slovenska budú podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana takmer isto pokračovať aj po desiatich dňoch.Povedal to v pondelok na stretnutí ministrov vnútra Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska v Bratislave. „To, čo zažívame je bezprecedentné. Medziročný nárast migrácie v Českej republike je 1200 percent, a to som sa nepomýlil o nulu," cituje ministra spravodajský portál Novinky.cz.Česko podľa Rakušana na tieto čísla muselo reagovať a so zrušením kontrol chce počkať, až kým sa rozbehnú niektoré opatrenia a budú mať výsledky - že čísla klesajú. Problém nelegálnej migrácie je celoeurópsky a nedá sa riešiť na bilaterálnej úrovni, povedal tiež minister.Ministri vnútra sa zhodli na tom, že je potrebné chrániť vonkajšie hranice schengenského priestoru. Zhodli sa aj na tom, že je potrebné rokovať s krajinami západného Balkánu, napríklad aj o ich vízovej politike. Tiež diskutovali o spoločných postupoch riešenia prevádzačstva a chcú apelovať na Európsku komisiu , aby sa venovala readmisnej - návratovej politike, pretože bez potrebných nástrojov nie je možné riešiť migráciu.