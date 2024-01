Kontroly na hraniciach Česka so Slovenskom budú už len námatkové, Poľsko sa však rozhodlo inak

31.1.2024 (SITA.sk) - Česká vláda počas svojej stredajšej schôdze rozhodla o konci kontrol na hraniciach so Slovenskom. Na tlačovej konferencii to povedal premiér Petr Fiala . Vysvetlil však, že hoci kontroly v terajšej podobe končia, budú pokračovať námatkové kontroly.Susedné Poľsko sa medzičasom rozhodlo inak a predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom do 2. marca. Tamojšie ministerstvo vnútra tento krok odôvodnilo tým, že pretrváva vážne ohrozenie nelegálnou migráciou na tomto úseku hraníc.