O post prezidenta sa bude uchádzať aj historik Patrik Dubovský, podľa Remišovej je tým správnym konzervatívnym kandidátom (foto)

Päť minút pred polnocou

Zlyhanie hodnôt

31.1.2024 (SITA.sk) - Konzervatívnym kandidátom na post prezidenta SR je historik a vedecký pracovník Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský . V jeho kandidatúre ho podporila strana Za ľudí hnutie Slovensko , ktorého poslanci mu dodali potrebné podpisy.Svoju kandidátku podal päť minút pred polnocou, teda pred vypršaním termínu tak, ako aj líder hnutia Slovensko Igor Matovič . Dubovský tvrdí, že svoju kandidatúru ponúka aj voličom Kresťanskodemokratického hnutia , ktoré svojho kandidáta do boja o prezidentské kreslo nepostavilo.„Mojím mottom kandidáta je byť skromne, tolerantne, ale jasne v službe demokraticky, konzervatívne a kresťansky založeným ľuďom na Slovensku a všetkých občanov a obyvateľov Slovenskej republiky," uviedol na stredajšej tlačovej besede.Dubovský je podľa poslankyne Veroniky Remišovej (Za ľudí, klub hnutia Slovensko) tým správnym konzervatívnym kandidátom a bolo by podľa nej hanbou, keby záujmy konzervatívneho voliča obhajovalo „falošné národovectvo" podpredsedu parlamentu Andreja Danka SNS ) či „prázdne frázy o kresťanstve" od Štefana Harabina Keby si mal konzervatívny volič vyberať medzi Dankom, Harabinom alebo Marianom Kotlebom Kotlebovci-ĽSNS ), predstavovalo by to zlyhanie hodnôt ako rodina, komunita, vlastenectvo, tradície, kresťanské korene a ľudská dôstojnosť.„Dubovský sa angažoval počas komunizmu v tajnej cirkvi, podpísal protirežimovú výzvu Několik vět, zúčastnil sa Sviečkovej manifestácie, spoluzakladal humanitárnu organizáciu Človek v ohrození, bol aktívny v zápase s mečiarizmom alebo v spore o podobu Ústavu pamäti národa," uviedla Remišová.Historik Dubovský sa dostal do povedomia verejnosti aj tým, že podal trestné oznámenie na podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu Smer-SD ) za to, že zamenil vo svojej kancelárii oficiálny portrét prezidentky za portrét kubánskeho komunistického revolucionára a masového vraha Che Guevaru. Remišová informovala, že podporu strany Za ľudí v prezidentských voľbách má aj Igor Matovič.