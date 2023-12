Kontroly na hraniciach s Maďarskom znížili počet nelegálnych migrantov, Ficova vláda rozhodla o ich predĺžení

6.12.2023 (SITA.sk) - Kontroly na hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 22. januára 2024. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí., pričom niektoré štáty majú obnovené kontroly svojich vnútorných hraníc až do 11. mája 2024.„Výsledkom zavedených kontrol na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom je výrazné zníženie počtu nelegálnych migrantov. Za mesiac november bolo zadržaných už len 34 osôb, zatiaľ čo v mesiaci október to bolo 6 809 osôb," uviedol rezort vnútra Podľa ministerstva možno konštatovať, že. „Vzhľadom na novovzniknuté riziká v súvislosti s konfliktom v Izraeli je nutné v kontrole vnútornej hranice s Maďarskom pokračovať, nakoľko ide o dôležité opatrenie aj v boji proti terorizmu," dodal rezort vnútra.