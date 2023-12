Októbrové tržby maloobchodu poklesli najmenej v tomto roku, spotreba domácností je však stále pod tlakom

aktualizované 6. decembra, 12:50



Pretrvávajúci dvojciferný prepad tržieb

Nešpecializované predajne

Darilo sa aj reštauráciám a pohostinstvám

Spotreba domácností je stále pod tlakom

Finančné vankúše domácnosti sú už okresané

6.12.2023 (SITA.sk) -Tržby v maloobchode v októbri boli medziročne nižšie, ale už len. Pokles tržieb obchodníkov vyjadrený v stálych cenách pretrvával deviaty mesiac za sebou, s výnimkou januára 2023. Je to však podľa Štatistického úradu SR najnižší pokles tržieb v tomto roku.Z deviatich sledovaných zložiek maloobchodu malo až šesť tržby medziročne nižšie. Celkový negatívny výsledok odvetvia najviac ovplyvňoval dynamickejší pokles tržieb dvoch zložiek, a to špecializovaných predajní pre domácnosť, kam patria hobymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektronikya tiež pokles predaja mimo predajní, vrátane zásielkového predaja,Významnejšie sa prejavil aj pretrvávajúci dvojciferný prepad tržieb špecializovaných predajní s potravinami. Predajne s ostatným tovarom napríklad obuvou, textilom alebo drogériou spomalili svoj pokles z predošlých mesiacov na aktuálnychVýsledku maloobchodu výrazne podľa úradu pomohlo, že po deviatich mesiacoch poklesov sa do plusudostali tržby nešpecializovaných predajní, teda hypermarketov a supermarketov.Táto zložka predstavovalatržieb maloobchodu. Pozitívny vplyv mal viac ako štvrtinový rast tržieb predajní pohonných látok, ale tento výsledok je ovplyvnený rozšírením počtu spravodajských jednotiek v tomto segmente od začiatku roka 2023.Dynamicky rástli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov, a toVýborne sa darilo všetkým trom zložkám odvetvia, každá z nich vykázala dvojciferný medziročný rast. V medziročnom pluse boli aj tržby reštaurácií a pohostinstiev, zvýšili saNavýšiť tržby sa nepodarilo sektoru ubytovania, pokles bol však miernyNedarilo sa ani veľkoobchodu, ktorý mal tržby medziročne nižšie už ôsmy mesiac po sebe, aktuálne pokles predstavovalSpotreba domácností je podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša napriek dobrým číslam za októbrové maloobchodné tržby stále pod tlakom. Domácnosti stále čelia nepríjemnej situácii. V dôsledku pretrvávajúcej vysokej inflácie, nižšej miery úspor a klesajúcich reálnych miezd budú musieť domácnosti pri plánovaní svojich nákupov brať tieto faktory do úvahy.„Domácnosti budú naďalej dôkladne zvažovať každý nákup v nepodstatných oblastiach tovaru, ale na ďalší vývoj maloobchodných tržieb budú vplávať aj blížiace sa sviatky. Tu sa však môže prejaviť bázicky efekt, nakoľko sme minulý rok míňali na nákupy peniaze, ktoré sme mali naakumulované v tzv. pandemických úsporách,“ povedal Kočiš.Aj podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka bude spotreba domácnosti naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a len postupného zotavovania reálnych miezd. „Aj v nasledujúcich mesiacoch by tak mala ostať utlmená,“ hovorí analytik.Svoje dno už však najskôr podľa neho našla. Naznačuje to rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd, či ustupujúca inflácia. „Oproti silnému záveru minulého roka, kedy domácnosti realizovali nemalú časť spotreby na úkor rozpúšťania svojich úspor, však budú tržby maloobchodu najskôr predsa len stále vykazovať jemné medziročné poklesy. Finančné vankúše domácnosti sú už totiž v porovnaní s minulým rokom výrazne okresané,“ dodal Koršňák.