Kontroly na hraniciach s Rakúskom budú pokračovať ako bude potrebné, tvrdí Karner a Eštok je ich za čo najskoršie zastavenie

Ochrana vonkajších hraníc EÚ

Nelegálna migrácia

23.11.2023 (SITA.sk) - Rakúsko bude podľa jeho ministra vnútra Gerharda Karnera robiť mimoriadne kontroly na hraniciach so Slovenskom „tak dlho, ako to bude potrebné“. Vyjadril sa tak počas stretnutia so svojim slovenským náprotivkom Matúšom Šutajom Eštokom vo Viedni.Zároveň ale poznamenal, že chce robiť kontroly tak, aby neobťažovali pendlerov a zároveň bojovali proti prevádzačom. Informuje o tom denník Kronen Zeitung.Šutaj Eštok sa vyjadril, že je za čo najskoršie zastavenie hraničných kontrol a poznamenal, že by Európska únia (EÚ) mala prijať ďalšie opatrenia na ochranu jej vonkajších hraníc. Údaje o nelegálnej migrácii na Slovensku označil za „alarmujúce".Ministri podpísali dohodu, ktorá uľahčí možnosť tajného vyšetrovania cezhraničnej trestnej činnosti. Karner povedal, že práca polície je dosiaľ úspešná. Tento rok zatiaľ zatkli 19 prevádzačov a na hraniciach zastavili 200 nelegálnych migrantov.Karner tiež vyzval na dosiahnutie pokroku v súvislosti s paktom EÚ o azyle a migrácii, najmä v kľúčových oblastiach ochrany vonkajších hraníc, rýchlejších postupov na vonkajších hraniciach a spolupráce s tretími krajinami.V Európe sú údaje o nelegálnej migrácii stále vysoké, pričom sa zvýšili o 25 percent, povedal minister. Rakúsko však zaznamenalo pokles o 50 percent.