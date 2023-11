Súd zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci Čurillu, podľa Kubinu je to v poriadku a vyhrávajú 2:1

23.11.2023 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava IV zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci Jána Čurillu . Uviedol to na svojej sociálnej sieti advokát Peter Kubina s tým, že aj napriek tomu nad ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) stále vyhrávajú 2:1.„Po dvoch rozhodnutiach v náš prospech tu teda máme prvé rozhodnutie súdu, ktoré sa s naším návrhom a právnym názorom nezhodlo a naopak, je v zhode s tým, čo tvrdí naša protistrana ohľadom právomoci civilného súdu vs. správneho súdu," uviedol Kubina.Podľa Kubinu je to v poriadku. „Aj keď sa nám to nepáči, rešpektujeme aj toto rozhodnutie súdu s tým, že jeho východiská i závery považujeme za nesprávne a nestotožňujeme sa s nimi," dodal Kubina.Dodal, že nebudú útočiť na sudcov a nebudú sa im vyhrážať trestným a disciplinárnym stíhaním, ako to urobil Šutaj Eštok. Súčasne avizoval, že na nesprávnosti podrobne poukážu v odvolaní, ktoré v najbližších dňoch podajú a zverejnia. „Čakáme na ďalšie štyri rozhodnutia o návrhoch, ktoré sú odôvodnené identicky. Bojujeme ďalej," uzavrel Kubina.