Kontroverzná fotografia Romany Tabák v tatranskom potoku má dohru. SNS ju vyzýva, aby sa vzdala mandátu

22.7.2021 - Slovenská národná strana (SNS) vyzýva Romanu Tabák (OĽaNO), aby sa vzdala mandátu poslankyne Národnej rady SR. Uviedol to šéf národniarov a bývalý predseda parlamentu Andrej Danko vo svojom profile na sociálnej sieti.Dôvodom má byť to, že koaličná poslankyňa zverejnila na sociálnej sieti fotku, ako sa kúpe v potoku na území Tatranského národného parku na mieste, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Situáciou sa už zaoberá Slovenská inšpekcia životného prostredia.„Poslankyňa Tabák opakovane ukazuje, že nemá elementárnu slušnosť a ani vedomosti na pozíciu poslankyne v parlamente. Žiaľ, takýchto ľudí, náhodne vybraných, dostalo OĽaNO do parlamentu," napísal Danko.Tabák sa prostredníctvom sociálnej siete za svoj čin ospravedlnila. Podľa vlastných slov si bola vedomá len zákazu kúpania sa v plesách.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).