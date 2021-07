Návrh Smeru týkajúci sa referenda dostal stopku, nie je v súlade s rokovacím poriadkom

Článok 93 chcú doplniť o nový odsek

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Návrh poslancov za stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) , ktorý sa týka úpravy referenda v Ústave SR , nie je v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady SR (NR SR) . Uzniesol sa na tom Ústavnoprávny výbor NR SR na svojom štvrtkovom rokovaní.Agentúre SITA to potvrdil člen výboru Ondrej Dostál (SaS). O zaujatie stanoviska požiadal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Stanovisko Ústavnoprávneho výboru NR SR je odporúčaním pre predsedu zákonodarného zboru.Opoziční poslanci v novele ústavy navrhujú, aby sa článok 93 doplnil o nový odsek v znení, že referendom možno skrátiť volebné obdobie NR SR.„Ak je platným výsledkom referenda skrátenie volebného obdobia NR SR, volebné obdobie NR SR končí dňom uverejnenia návrhu prijatého v referende v Zbierke zákonov SR. Predseda NR SR vyhlási voľby do NR SR do siedmich dní od uverejnenia návrhu prijatého v referende v Zbierke zákonov SR," uvádza sa ďalej v návrhu.Dostál ešte začiatkom júla upozornil, že parlament na júnovej schôdzi rokoval o návrhu Tomáša Tarabu (nezaradený) o zmene ústavy, ktorou sa mala v ústave zakotviť možnosť konania referenda o predčasných voľbách.Pretože sa o jeho návrhu hlasovalo 29. júna, najbližšie bude môcť byť podľa rokovacieho poriadku podobný návrh do NR SR predložený až 29. decembra.