Kontroverzná správa Matić mobilizuje zákonodarcov z celej Európy

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kresťanská únia (KÚ) iniciovala celoeurópsku petíciu poslancov národných parlamentov, ktorí píšu list predsedovi Európskeho parlamentu (EP) Davidovi Sassolimu. Oceňujú v ňom záujem európskych inštitúcií o kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, zároveň však vyjadrujú znepokojenie nad prekračovaním kompetencií zo strany EP. Rovnako pripomínajú, že politiky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a teda aj potratov či antikoncepcie sú aj podľa zakladajúcich zmlúv EÚ v rukách národných štátov. List, ktorý bol dnes odoslaný predsedovi Európskeho parlamentu podpísalo 44 slovenských zákonodarcov. Nasledovať budú listy poslancov z ďalších národných parlamentov Európskej únie.Poslanci Národnej rady SR včera 74 hlasmi dali v hlasovaní návrhu uznesenia, ktoré odmieta snahu EP zasahovať do suverénnych záležitostí členských štátov EÚ, zelenú."Som rada, že poslanci slovenského parlamentu svojim hlasovaním vyslali do Európy jasný signál, že to, čo sa deje v Európskom parlamente nás zaujíma a že prekračovanie výlučných kompetencií členských štátov a narúšanie princípu subsidiarity je pre našu krajinu neprípustné," povedala Anna Záborská, líderka Kresťanskej únie.Vážený prezident Sassoli,píšeme Vám, aby sme nastolili otázku, ktorá sa týka návrhu správy Európskeho parlamentu o "Situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien" (2020/2215 (INI)).Vítame, že Európsky parlament považuje za svoju prioritu prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu, ako aj k ochrane ľudských práv. Veríme, že celoeurópske úsilie na podporu práv a služby pre zraniteľné skupiny, ako sú ženy zažívajúce domáce násilie, rodiny žijúce na hranici chudoby alebo ľudia, ktorým chýba prístup ku kvalitnej, fungujúcej a komplexnej zdravotnej starostlivosti, by mali pokračovať.Európska únia je zároveň spoločenstvom, ktoré sa riadi zásadami právneho štátu. Jeho inštitúcie by preto mali prísne dodržiavať primárne právo EÚ zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V článku 168 ZFEÚ, ktorý sa týka verejného zdravia sa uvádza, že "činnosť Únie rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich politiky v oblasti zdravia a za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti" (bod 7). Tento článok jasne vymedzuje kompetencie v otázkach zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych služieb. Obdobne sa podobná výlučná právomoc členských štátov Európskej únie vzťahuje na vzdelávanie a rodinné právo.Preto sa domnievame, že vyššie uvedený návrh porušuje zásadu subsidiarity a nespadá do právomoci Európskeho parlamentu. Neschopnosť inštitúcií EÚ plne rešpektovať ducha a znenie zmlúv v konečnom dôsledku narúša vládu zákona a oslabuje inštitucionálne fungovanie Únie. Takéto kroky nemajú demokratickú legitimitu, a tým prispievajú k odcudzeniu európskych občanov od inštitúcií EÚ.