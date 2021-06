Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Anna Boleynová bola asi najznámejšia zo šiestich žien anglického kráľa Henricha VIII., ktorý sa dosť neslávne preslávil tým, že dve zo svojich manželiek boli jeho pričinením popravené. Dokumentov ba dokonca aj seriálov o Henrichovi VIII. bolo už dosť. My sa však pozrieme na osud jeho nešťastnej druhej manželky AnnyAnna Boleynová pochádzala z britskej šľachtickej rodiny a zohrala významnú úlohu počas reformácie anglickej monarchie. Dá sa povedať, že vďaka nej vznikla anglická reformovaná cirkev, pretože práve kvôli tomu, že si ju kráľ Henrich VIII. chcel vziať za ženu, a pritom ženatý už bol, musel sa postaviť na odpor pápežovi. Chcel aby jeho manželstvo s prvou jeho manželkou Katarínou Aragónskou bolo anulované, čo však katolícka cirkev neumožňovala. Anna si uvedomovala svoju pozíciu a aj vedela narábať so svojim šarmom v mužskom dominantnom svete. Jedna z podmienok, ktorú dala Henrichovi bola, že s ním nebude zdieľať lôžko pokiaľ si ju kráľ nevezme za legitímnu manželku. Silná Henrichova túžba, ako aj veľmi dobrá Annina politická hra na dvore, nakoniec viedla k tomu, že parlament uznal kráľovi zvrchovanosť nad cirkvou a tak si v roku 1533 mohol potajme Annu vziať.Anna Boleynová manželovi dala len jednu dcéru – neskoršiu kráľovnú Alžbětu I. Henrich bol prirodzene sklamaný, pretože túžil po synovi a mužskom nástupcovi na trón. Časom sa Henrich Anny nasýtil a začal hľadať útechu inde. Po tom, ako trikrát potratila, mu pretiekol pohár trpezlivosti, potreboval sa jej zbaviť, aby si mohol vziať ďalšiu ženu, ktorá by mu vytúženého syna porodila. A tak Henrich zosnoval na Annu krutú lesť. Obvinil ju z cudzoložstva, incestu a velezrady, uväznil ju do Toweru a nakoniec bola po búrlivom súde odsúdená a aj popravená.Na naše obrazovky sa teraz dostáva novýIde o trojdielny cyklus, ktorého jednotlivé časti sú rovnako pomenované. Známa dokumentaristka Tracy Bormanová, ktorá sa zaoberá práve rodom Tudorovcov, skúma posledné dni kráľovnej Anny.Bormanová sa na základe historických dôkazov snaží zistiť či boli obvinenia proti Anne založené na pravde alebo si ich hlavná postava obžaloby, kráľov poradca Thomas Cromwell vymyslel. Cromwell pritom na začiatku Annu podporoval a bol jej spojencom. Zatknutie kráľovnej je námetom prvého dielu, kde sa hovorí aj o jej vzťahu s mužmi, s ktorými sa mala cudzoložstva dopustiť. Jedným z nich bol aj jej brat a ďalší zasa hudobník Mark Smeaton, ktorého priznanie viedlo k jej zatknutiu.V druhej epizóde s názvom Súd skúmajú historici jej cudzoložstvo, incest a údajnú konšpiráciu, že mala v úmysle zavraždiť kráľa. Celý vtedajší tudorovský právny systém stál proti nej a v podstate nemala ani šancu na súde zvíťaziť.Tretí diel sa týka samotnej popravy. Minútu po minúte skúma, ako prebiehali posledné kráľovnine dni. Anna si vyžiadala, aby popravu vykonal kat z Calais, keďže si želala zomrieť mečom podľa francúzskych zvykov. Zároveň sa v tomto diely objavujú dôkazy, že konečný verdikt trestu bol dopredu naplánovaný. Ale aká bola v skutočnosti pravda? Mala Anna intímny pomer s inými mužmi? Hrala vysokú hru, na ktorú nakoniec sama doplatila?Budete v ňom môcť spolu s historičkou Tracy Bormanovou preskúmať posledné Annine dni v najobjektívnejšej forme, na základe aktuálnych získaných dôkazov.