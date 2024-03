Konvoj lodí so 400 tonami humanitárnej pomoci vyplával z Cypru k Pásmu Gazy, organizácie sa snažia zabrániť hladomoru

30.3.2024 (SITA.sk) - Konvoj troch lodí so 400 tonami humanitárnej pomoci sobotu vyplával z Cypru a smeruje k Pásmu Gazy. Charitatívna organizácia World Central Kitchen uviedla, že dve lode a čln vezú potraviny ako ryžu, cestoviny, múku, strukoviny, konzervovanú zeleninu a bielkoviny, ktoré by mali vystačiť na prípravu viac ako jedného milióna jedál.V náklade sú aj datle, ktoré sa tradične jedia na prerušenie každodenného pôstu počas moslimského posvätného mesiaca ramadán. Nie je jasné, kedy lode priplávajú do Pásma Gazy.Námorný koridor z Cypru do palestínskej enklávy skôr počas tohto mesiaca inaugurovala loď humanitárnej organizácie Open Arms , ktorá viezla 200 ton potravín, vody a ďalšej pomoci. Organizácia Spojených národov a jej partneri upozorňujú na to, že v zdevastovanej a zväčša izolovanej severnej časti Pásma Gazy by už čoskoro mohol vzniknúť hladomor.Humanitárni predstavitelia tvrdia, že dodávky po mori a letecky nestačia a Izrael musí povoliť oveľa viac pomoci cestnou dopravou. Medzinárodný súdny dvor vo štvrtok nariadil Izraelu, aby otvoril viac pozemných priechodov a prijal viac opatrení na riešenie humanitárnej krízy v Pásme Gazy.