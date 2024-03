Počet výjazdov pre alkohol cez Veľkú noc je porovnateľný so Silvestrom, záchranári upozorňujú aj na prejedanie sa

Ako podať prvú pomoc

Problémom je aj prejedanie sa

Minuloročné zásahy

30.3.2024 (SITA.sk) - Nadmerné pitie alkoholu počas Veľkej noci zamestnáva aj zdravotných záchranárov. Na linke tiesňového volania 155 eviduje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR každoročne počas veľkonočného pondelka viac volaní práve pre prílišné pitie alkoholu.Počet výjazdov pre alkohol je porovnateľný so Silvestrom a oslavami príchodu nového roka. Počas minuloročného veľkonočného pondelka ošetrili záchranári 74 pacientov s otravou alkoholom. Riešili aj dva prípady detí v tínedžerskom veku intoxikovaných alkoholom.Ak sa ocitneme v situácii, keď od nás závisí zdravie až život intoxikovaného človeka, treba urýchlene konať, vyzývajú záchranári. V prípade, že je človek s otravou alkoholom v bezvedomí, treba ho uložiť na bok do stabilizovanej polohy, aby sa neudusil zvratkami. Hneď potom treba zavolať na bezplatnú linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora.Až do príchodu profesionálnych záchranárov treba kontrolovať, či intoxikovaná osoba dýcha. Ak nedýcha, okamžite treba začať s oživovaním. Pokiaľ ho neovládame, operátor linky 155 telefonicky poradí, ako ho vykonávať.Ďalšou skupinou zdravotných ťažkostí, ktorú počas Veľkej noci hlásia ľudia na bezplatnú tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby 155, sú bolesti brucha, napríklad žlčníkové koliky, podráždený pankreas či žalúdok. Ich spúšťačom je vo väčšine prípadov prejedanie sa.Pri ľahšej forme postačí diéta, ideálny je čierny čaj a staršie pečivo. V prípade vážnych problémov treba volať na číslo 155 a operátor poradí, ako postupovať, prípadne vyšle na pomoc posádku záchrannej zdravotnej služby.Vlani počas veľkonočného pondelka evidovali záchranári 1 410 zásahov. Do nemocníc transportovali 913 pacientov. K najčastejším diagnózam, pre ktoré pomáhali posádky v teréne, patrilo zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, sťažené dýchanie a bolesti brucha.Najviac zásahov bolo v Prešovskom kraji – až 230. Najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji, kde potrebovalo pomoc 145 pacientov.