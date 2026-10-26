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26. októbra 2026
Konzervatívci chcú pred parlamentnými voľbami spojiť sily. Krajniak načrtol víziu spoločného bloku
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Parlamentné voľby predseda Konzervatívcov-Kresťanskej únie
Do tohtoročných komunálnych a krajských volieb vstúpila strana Konzervatívci - Kresťanská únia s viac než trojnásobkom kandidátov v porovnaní s rokom 2022. Výsledky
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26.10.2026 (SITA.sk) - Do tohtoročných komunálnych a krajských volieb vstúpila strana Konzervatívci – Kresťanská únia s viac než trojnásobkom kandidátov v porovnaní s rokom 2022.
Výsledky komunálnych a župných volieb potvrdzujú význam spolupráce konzervatívcov a kresťanských demokratov ako kľúčového faktora pre úspech v budúcoročných parlamentných voľbách. Ako informoval Adam Rehák zo strany Konzervatívci – Kresťanská únia (KÚ), stredopravý konzervatívny blok sa javí ako najlepšia cesta na presadzovanie hodnotovej slovenskej politiky a podporu ekonomického rastu.
Do tohtoročných komunálnych a krajských volieb vstúpila strana Konzervatívci – Kresťanská únia s viac než trojnásobkom kandidátov v porovnaní s rokom 2022. Celkovo kandidovalo samostatne 144 ľudí a na spoločných koaličných kandidátkach 460 kandidátov.
„Voľby podľa mňa jasne potvrdili potrebu stredopravého konzervatívneho bloku aj pre budúcoročné septembrové parlamentné voľby. Bez spoločného postupu hrozí, že konzervatívcov a kresťanských demokratov prevalcujú progresívci a liberáli na západe Slovenska a vládne strany či Republika na severovýchode Slovenska. Spolu máme šancu slovenskú politiku tvoriť a nie iba paberkovať PS, Smeru či Republike,“ povedal Predseda Konzervatívcov – KÚ Milan Krajniak. Zároveň pogratuloval Erike Jurinovej a Milanovi Majerskému k ich opätovnému zvoleniu za županov a ocenil synergický efekt spolupráce v krajoch.
Podľa poslanca NR SR za konzervatívcov Richarda Vašečku pribudli v tomto volebnom cykle novozvolení starostovia a poslanci zastupiteľstiev. „Niekde sme to očakávali, inde to boli príjemné prekvapenia. Potvrdilo sa, že najsilnejšiu podporu máme na východe Slovenska. Ďakujeme každému nášmu kandidátovi, že do toho išiel, či už bol zvolený, alebo to teraz nevyšlo. Vážime si ľudí, ktorí majú vo svojom regióne, meste či obci odvahu obhajovať konzervatívnu politiku,“ povedal Vašečka.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Konzervatívci chcú pred parlamentnými voľbami spojiť sily. Krajniak načrtol víziu spoločného bloku © SITA Všetky práva vyhradené.
Výsledky komunálnych a župných volieb potvrdzujú význam spolupráce konzervatívcov a kresťanských demokratov ako kľúčového faktora pre úspech v budúcoročných parlamentných voľbách. Ako informoval Adam Rehák zo strany Konzervatívci – Kresťanská únia (KÚ), stredopravý konzervatívny blok sa javí ako najlepšia cesta na presadzovanie hodnotovej slovenskej politiky a podporu ekonomického rastu.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Do tohtoročných komunálnych a krajských volieb vstúpila strana Konzervatívci – Kresťanská únia s viac než trojnásobkom kandidátov v porovnaní s rokom 2022. Celkovo kandidovalo samostatne 144 ľudí a na spoločných koaličných kandidátkach 460 kandidátov.
„Voľby podľa mňa jasne potvrdili potrebu stredopravého konzervatívneho bloku aj pre budúcoročné septembrové parlamentné voľby. Bez spoločného postupu hrozí, že konzervatívcov a kresťanských demokratov prevalcujú progresívci a liberáli na západe Slovenska a vládne strany či Republika na severovýchode Slovenska. Spolu máme šancu slovenskú politiku tvoriť a nie iba paberkovať PS, Smeru či Republike,“ povedal Predseda Konzervatívcov – KÚ Milan Krajniak. Zároveň pogratuloval Erike Jurinovej a Milanovi Majerskému k ich opätovnému zvoleniu za županov a ocenil synergický efekt spolupráce v krajoch.
Podľa poslanca NR SR za konzervatívcov Richarda Vašečku pribudli v tomto volebnom cykle novozvolení starostovia a poslanci zastupiteľstiev. „Niekde sme to očakávali, inde to boli príjemné prekvapenia. Potvrdilo sa, že najsilnejšiu podporu máme na východe Slovenska. Ďakujeme každému nášmu kandidátovi, že do toho išiel, či už bol zvolený, alebo to teraz nevyšlo. Vážime si ľudí, ktorí majú vo svojom regióne, meste či obci odvahu obhajovať konzervatívnu politiku,“ povedal Vašečka.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Konzervatívci chcú pred parlamentnými voľbami spojiť sily. Krajniak načrtol víziu spoločného bloku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Parlamentné voľby predseda Konzervatívcov-Kresťanskej únie
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