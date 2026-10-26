Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 26.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Demeter
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. októbra 2026

Konzervatívci chcú pred parlamentnými voľbami spojiť sily. Krajniak načrtol víziu spoločného bloku


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Parlamentné voľby predseda Konzervatívcov-Kresťanskej únie

Do tohtoročných komunálnych a krajských volieb vstúpila strana Konzervatívci - Kresťanská únia s viac než trojnásobkom kandidátov v porovnaní s rokom 2022. Výsledky



Zdieľať
641837b1d2d7a373218442 scaled 1 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Do tohtoročných komunálnych a krajských volieb vstúpila strana Konzervatívci – Kresťanská únia s viac než trojnásobkom kandidátov v porovnaní s rokom 2022.


Výsledky komunálnych a župných volieb potvrdzujú význam spolupráce konzervatívcov a kresťanských demokratov ako kľúčového faktora pre úspech v budúcoročných parlamentných voľbách. Ako informoval Adam Rehák zo strany Konzervatívci – Kresťanská únia (KÚ), stredopravý konzervatívny blok sa javí ako najlepšia cesta na presadzovanie hodnotovej slovenskej politiky a podporu ekonomického rastu.

Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026



Do tohtoročných komunálnych a krajských volieb vstúpila strana Konzervatívci – Kresťanská únia s viac než trojnásobkom kandidátov v porovnaní s rokom 2022. Celkovo kandidovalo samostatne 144 ľudí a na spoločných koaličných kandidátkach 460 kandidátov.

„Voľby podľa mňa jasne potvrdili potrebu stredopravého konzervatívneho bloku aj pre budúcoročné septembrové parlamentné voľby. Bez spoločného postupu hrozí, že konzervatívcov a kresťanských demokratov prevalcujú progresívci a liberáli na západe Slovenska a vládne strany či Republika na severovýchode Slovenska. Spolu máme šancu slovenskú politiku tvoriť a nie iba paberkovať PS, Smeru či Republike,“ povedal Predseda Konzervatívcov – KÚ Milan Krajniak. Zároveň pogratuloval Erike Jurinovej a Milanovi Majerskému k ich opätovnému zvoleniu za županov a ocenil synergický efekt spolupráce v krajoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa poslanca NR SR za konzervatívcov Richarda Vašečku pribudli v tomto volebnom cykle novozvolení starostovia a poslanci zastupiteľstiev. „Niekde sme to očakávali, inde to boli príjemné prekvapenia. Potvrdilo sa, že najsilnejšiu podporu máme na východe Slovenska. Ďakujeme každému nášmu kandidátovi, že do toho išiel, či už bol zvolený, alebo to teraz nevyšlo. Vážime si ľudí, ktorí majú vo svojom regióne, meste či obci odvahu obhajovať konzervatívnu politiku,“ povedal Vašečka.

Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Konzervatívci chcú pred parlamentnými voľbami spojiť sily. Krajniak načrtol víziu spoločného bloku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Parlamentné voľby predseda Konzervatívcov-Kresťanskej únie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tisíce ľudí zaplnili centrum Prahy na obranu nezávislosti televízie a rozhlasu, Babiš cúvnuť nechce
<< predchádzajúci článok
Čínske značky ovládli víkendový autosalón v Nitre. Voyah predstavil unikátne plug-in hybridné SUV, jeden z návštevníkov vyhral nový Dongfeng Mage

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 