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26. októbra 2026

Tisíce ľudí zaplnili centrum Prahy na obranu nezávislosti televízie a rozhlasu, Babiš cúvnuť nechce


Tagy: Česká vláda Koncesionárske poplatky Protivládna demonštrácia Protivládne protesty

Protestujúci odmietli zrušenie koncesionárskych poplatkov, ďalšia demonštrácia bude na Letnej. Koalícia návrh nestiahne. Tisíce ľudí zaplnili v nedeľu pražské ...



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belgium_europe_summit_78_77 1 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Protestujúci odmietli zrušenie koncesionárskych poplatkov, ďalšia demonštrácia bude na Letnej. Koalícia návrh nestiahne.


Tisíce ľudí zaplnili v nedeľu pražské Staromestské námestie na protest proti plánu vlády zrušiť televízne a rozhlasové poplatky a financovať Českú televíziu (ČT) a Český rozhlas (ČRo) zo štátneho rozpočtu, informoval portál iDNES.cz.


Demonštráciu zvolal spolok Milion chvilek pro demokracii. Dav skandoval „slobodu“, „demisiu“, „máme toho dosť“ či symbolický čas „4:36“, keď vládna väčšina ANO, SPD a Motoristov v sobotu nadránom posunula návrh cez prvé čítanie.

Obrana verejnoprávnosti


Pre množstvo účastníkov polícia obmedzila vstup na námestie z Celetnej a Melantrichovej ulice a pre dopravu uzavrela Pařížskú ulicu „Je to jasný odkaz tejto vláde: toto ste naozaj prehnali,“ vyhlásil predseda spolku Mikuláš Minář.

Organizátori požadujú, aby vláda prestala podľa nich zasahovať do médií verejnej služby, ospravedlnila sa za spôsob nočného hlasovania a prijala pozvanie na verejnú diskusiu.

Herci a umelci


Minář zároveň ohlásil ďalšiu demonštráciu na 15. novembra na Letenskej pláni. Vyzval premiéra Andreja Babiša a predsedov ďalších koaličných strán Tomia Okamuru a Petra Macinku, aby ju pozorne sledovali.

Na pódiu vystúpili aj herci Národného divadla, ďalší umelci a zástupcovia iniciatívy Veřejnoprávně. Akademici Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení oznámili štrajk.

Zamestnanci ČT a ČRo už predtým vyhlásili na 3. novembra celodenný štrajk, ktorý má byť citeľný aj v hlavných spravodajských reláciách.

Babiš trvá na svojom


Babiš však v pondelok ráno pred odletom do Alžírska vylúčil, že by koalícia návrh stiahla. V druhom čítaní chce zároveň navrhnúť možnosť dobrovoľného platenia poplatkov. Tvrdí, že financovanie zo štátneho rozpočtu neznamená zoštátnenie médií ani ohrozenie ich nezávislosti.

„Ľudia majú právo demonštrovať, je to zbytočné, nič to nezmení, my to presadíme. Máme to v programovom vyhlásení vlády,“ povedal.

Vraj aj vyhrážky smrťou


Premiér zároveň obvinil opozíciu a Milion chvilek z rozdeľovania spoločnosti a tvrdí, že spor o verejnoprávne médiá bude využitý počas pripomínania 17. novembra. Podľa vlastných slov dostal približne 6 700 správ, z ktorých mu niektoré údajne želali smrť.

„Nikdy nebudeme zasahovať do redakčnej práce Českej televízie a Českého rozhlasu ani do ich personálnych záležitostí,“ vyhlásil Babiš. Vládny návrh zatiaľ prešiel iba prvým čítaním a o jeho konečnej podobe sa bude v Snemovni ďalej rokovať.


Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí zaplnili centrum Prahy na obranu nezávislosti televízie a rozhlasu, Babiš cúvnuť nechce © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká vláda Koncesionárske poplatky Protivládna demonštrácia Protivládne protesty
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