Konzervatívny poslanec vyjadril pre dohodu o brexite nedôveru Mayovej

Britská premiérka Theresa Mayová predstavuje poslancom parlamentu predbežnú dohodu o odchode svojej krajiny z Európskej únie v Londýne vo štvrtok 15. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. novembra (TASR) - Britský poslanec Jacob Rees-Mogg, ktorý je vo vládnucej Konzervatívnej strane vplyvným zástancom tvrdej línie pri brexite, vyjadril vo štvrtok nedôveru premiérke Therese Mayovej. List s vyjadrením nedôvery premiérke zaslal Grahamovi Bradymu, predsedovi frakcie Konzervatívnej strany v dolnej komore britského parlamentu, tzv. Výboru 1922, ktorý má okrem iného na starosti výber lídra konzervatívcov.Pre takýto krok sa Rees-Mogg podľa agentúry AFP rozhodol po štvrtkovom búrlivom zasadnutí britského parlamentu, na ktorom Mayová obhajovala svoj návrh dohody o brexite.napísal Rees-Mogg v liste.pokračoval.Podobné listy s vyjadrením svojej nedôvery voči Mayovej adresovalo výboru už niekoľko ďalších konzervatívnych poslancov. Obzvlášť zaujímavým bol však podľa AFP Rees-Mogg, keďže práve on má veľký vplyv medzi probrexitovo orientovanými konzervatívnymi poslancami.Na základe pravidiel Konzervatívnej strany sa musia konať voľby nového straníckeho lídra, ak vyjadrenie nedôvery súčasnému podporí 15 percent konzervatívnych poslancov, čo by bolo momentálne 48. Nik okrem Bradyho, šéfa Výboru 1922, doposiaľ nevie, koľko takýchto listov dosiaľ výbor dostal, podľa AFP sa však špekuluje, že by sa ich počet už pomaly mohol blížiť k potrebnej hodnote.Samotný Rees-Mogg ešte v stredu na margo avizovanej dohody uviedol, že predstavuje ohrozenie integrity Spojeného kráľovstva, bráni Británii, aby uzatvárala dohody o voľnom obchode so zvyškom sveta, a krajina sa vďaka nej ocitne v permanentnom područí Bruselu.