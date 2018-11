Webová stránka mesta Trenčín triumfovala v súťaži Zlatý erb 2018

Na archívnej snímke ocenené samosprávne kraje v súťazi Zlatý erb 2017. Foto: zlatyerb.sk Na archívnej snímke ocenené samosprávne kraje v súťazi Zlatý erb 2017. Foto: zlatyerb.sk

Trenčín 15. novembra (TASR) – Webová stránka mesta Trenčín je najlepšou spomedzi všetkých slovenských samospráv. Ocenenie v súťaži Zlatý erb 2018 udelili mestu v stredu (14. 11.) v Bratislave.„Ocenenie nás veľmi príjemne potešilo. Je to odmena pre celý tím ľudí, ktorí sa na príprave novej webstránky mesta podieľali. Stále vidíme miesto na zlepšovanie, o čo sa budeme v nasledujúcich rokoch určite snažiť,“ hovorí zástupca primátora Trenčína Patrik Žák, ktorý viedol realizačný tím.Svoju novú stránku začalo mesto Trenčín pripravovať v roku 2016. Technické riešenie pôvodného webu už nedokázalo integrovať nové trendy v informačných technológiách. Jednou z hlavných podmienok bolo využiť otvorené technologické riešenie portálu na zabránenie licenčnej závislosti od konkrétneho dodávateľského subjektu.„Cieľom bolo uľahčiť a zjednodušiť prístup občanov ku informáciám mesta, ktoré potrebujú, alebo ktoré ich zaujímajú. Zároveň však bolo prioritou zabezpečiť komfortnú a jednoduchú prácu pre adminov – pracovníkov úradu,“ uviedol člen tímu pre redizajn webu Radoslav Jánoš.Vyhláseniu obstarávania predchádzala príprava súťažných podkladov v spolupráci s občianskym združením Slovensko.Digital. „Odvážny prístup mesta a férové obstarávanie viedli k skvelému výsledku, z čoho máme, samozrejme, radosť a môžete byť vzorom pre zvyšok štátnych IT tendrov,“ hovorí výkonný riaditeľ združenia Ján Hargaš.Proces obstarávania bol nastavený tak, že o výsledku obstarávania nerozhodovala len cena zistená prieskumom trhu, ale vyššiu prioritu mala kvalita technického riešenia, používateľsky jednoduché spracovanie a dizajn. Novú webovú stránku mesta Trenčín vytvorila spoločnosť InQool a.s. z Brna. V súťaži ZlatyErb.sk sa podarilo trenčianskej mestskej webstránke uspieť opäť po deviatich rokoch. Trenčín bol na prvom mieste v roku 2009."Príprava trvala niekoľko mesiacov, počas tejto doby sa zadanie menilo a upresňovalo aj vďaka prispievateľom a diskutujúcim na platforme Slovensko.Digital, kde bolo zverejnené. Diskusie pri formulovaní zadania, pripomienky, námietky a návrhy k súťažným podkladom ako aj k návrhu zmluvy boli cenným vkladom odbornej verejnosti do prípravy nového webu Trenčína,“ skonštatovala vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb Janka Sedláčková, ktorá pripravovala podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže.