Konzervatívny summit a právnická konferencia priniesli do Bratislavy inšpiratívne osobnosti a dôležité myšlienky

29.11.2024 (SITA.sk) - 11. a 12. novembra sa uskutočnili dve dôležité podujatia, ktoré spájajú ľudí z konzervatívneho priestoru. Obohatením boli zahraniční hostia i domáce kapacity.11. novembra sa v Bratislave uskutočnil 4. Konzervatívny summit. Jeho víziou je inšpirovať, zjednocovať a povzbudzovať kresťanských a konzervatívnych lídrov a osobnosti z oblasti politiky, kultúry, cirkví, občianskej spoločnosti, médií, akademickej obce a podnikateľskej sféry. Aj tento rok desiatky účastníkov inšpirovali vzácni hostia, ktorí ich obohatili kvalitnými myšlienkami a informáciami."Sme radi, že nás svojou prítomnosťou a myšlienkami poctili osobnosti ako Rod Dreher a Gladden Pappin z USA, David Engels z Belgicka, Christiaan Alting von Geusau z Holandska, Zoltán Szalai z Maďarska, Ernst Roets z Juhoafrickej republiky a mnohí ďalší. Uvedomujeme si, že sa navzájom potrebujeme obohacovať a povzbudzovať k odvahe, pretože ten, kto iba bráni status quo, nemôže zvíťaziť zápas o dobro človeka," povedal Juraj Šúst, riaditeľ Inštitútu Ladislava Hanusa, organizátora summitu.Cieľom summitu je tiež budovanie konzervatívneho ekosystému, dobrých vzťahov a praktickej spolupráce v konzervatívnom spektre na národnej, európskej i medzinárodnej úrovni."Mnohí konzervatívci veria utópiám. Nedokázali zdvihnúť hlas proti zelenej utópii Green Dealu v čase, keď sa hovorilo, že máme najkonzervatívnejší parlament v histórii. Utópii LGBTI+ našťastie neveria, ale niektorí veria, že je možné sa s ňou dohodnúť," pomenoval niektoré ťažkosti konzervatívneho a kresťanského spektra vo svojom úvodnom prejave Vladimír Palko."Ideme do neistých čias a zápasov. Tábor liberálno-progresivistický je v zásade konsolidovaný, tábor vládnych sociálnych demokratov tiež. Najhoršie sú na tom kresťania a konzervatívci. Ich potenciál je vyšší ako ich súčasný vplyv. Nesú bremeno zranení z rozdelenia, oportunizmu, sebapoškodzovania. Sú nejednotní. Mali by sme byť schopní samostatne myslieť a konať," dodal Palko.Na summite zazneli aj myšlienky o tom, že rodina, život, sloboda slova a viera sú základné stavebné prvky našej spoločnosti. Ako rodičia pre naše deti chceme, aby sa cítili komfortne, keď povedia, že rodina je otec, mama a deti, že sa cítia dobre v tele, v akom sa narodili, že idú v nedeľu na sv. omšu. Je na nás konzervatívcoch, aby sme odolali tlaku na naše hodnoty, pretože nám záleží na tom, aby v atmosfére slobody vyrastali aj budúce generácie.Konzervatívna právnická konferencia sa konala o deň neskôr, 12. novembra 2024, jej organizátorom je Inštitút Ladislava Hanusa v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Jej hlavnou témou bola Sloboda svedomia."Cieľom konferencie bolo analyzovať tému náboženskej slobody a slobody svedomia z pohľadu právnej vedy a filozofie, identifikovať problémy súvisiace s touto témou a predstaviť ich možné praktické riešenia," povedal Boris Bartho z Inštitútu Ladislava Hanusa.K témam odborných panelov konferencie patril zákaz verejných bohoslužieb a náboženská sloboda, domáce a zahraničné skúsenosti k výhrade svedomia a svedomie v právnickom povolaní.Súčasťou konferencie bolo oficiálne vyhlásenie výsledkov esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa, v ktorej sa študenti a mladí právnici venovali téme "Došlo v prípade obvinenia fínskej političky Päivi Räsänen k porušeniu náboženskej slobody?"."Sme radi, že sa právnické kapacity mohli odborným pohľadom venovať obdobiu COVIDu z pohľadu náboženskej slobody a odborne analyzovať porušovanie zásad právneho štátu pri príkaze na zatvorenie kostolov a obmedzenie verejných bohoslužieb. Okrem zahraničných osobností sa k téme odborne kriticky postavili aj JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD. či JUDr. Martin Timcsák, ktorý spolupracoval s Dr. Jánom Figeľom na podaní sťažnosti na obmedzenie verejných bohoslužieb na Európsky súd pre ľudské práva. Veríme, že rozhodnutie súdu padne v prospech práva na náboženskú slobodu," povedal Juraj Šúst z Inštitútu Ladislava Hanusa."Zahraniční hostia konferencie zdôraznili, že na slovenskej akademickej pôde stále fungujú slobodné diskusie aj o zložitých a hodnotových témach. V niektorých západných krajinách sa bohužiaľ stretávame s obmedzeniami slobody slova, ostrakizovaním nepohodlných akademických názorov a zakazovaním diskusií, čo nesvedčí o slobode slova a kritickej diskusii. Sloboda nie je samozrejmosťou a je nevyhnutné, aby sme sa o ňu neustále usilovali," uzavrel Jozef Filko, správca Nadácie Fides et Ratio, ktorá obe dôležité podujatia podporila vďaka svojim darcom.Informačný servis