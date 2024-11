V Rumunsku skúmajú, či TikTok neporušil zákon pri podpore proruského kandidáta v prvom kole prezidentských volieb

Skrytá operácia?

Eurokomisia môže platformu zablokovať

29.11.2024 (SITA.sk) - Šokujúce víťazstvo ultranacionalistického, proruského kandidáta v prvom kole rumunských prezidentských volieb sa pre platformu TikTok mení na rozhodujúcu skúšku zodpovednosti. Majiteľom platformy je firma ByteDance sídliaca v Číne, ktorá je komunistickým spojencom Ruska. Informuje o tom portál Politico.Mediálni regulátori a pozorovatelia volieb skúmajú, ako bol Călin Georgescu , neznámy, krajne pravicový fanúšik ruského prezidenta Vladimira Putina skeptický voči NATO, náhle katapultovaný v povedomí verejnosti. Niektorí politici a experti sa domnievajú, že ide o skrytú operáciu prostredníctvom tisícov falošných účtov.Najvyššia rada obrany Rumunska vo vyhlásení uviedla, že TikTok neoznačil jedného nemenovaného kandidáta, predpokladá sa, že Georgesca, ako volebného uchádzača, čo znamená, že jeho videá sa neriadili pravidlami pre voľby, ako to vyžaduje rumunská legislatíva. To výrazne zvýšilo jeho viditeľnosť, uviedla rada, a malo vplyv na konečný výsledok v rozpore s pravidlami.V roku 2022 Európska únia schválila zákon o digitálnych službách (DSA), ktorý vyžaduje, aby online platformy bojovali proti „systémovým rizikám“ vrátane dezinformácií a zasahovaní do volieb. Európska komisia má právomoc pokutovať firmy, ktoré nedodržiavajú pravidlá, až do výšky 6 percent ich globálneho obratu alebo dokonca zablokovať aplikáciu v celej Európe.