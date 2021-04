Konzílium odborníkov: Hanlivé výroky o inštitúciách sú za hranicou

Konzílium odborníkov vážne znepokojili vyjadrenia, ktoré osočujú a znevažujú prácu niektorých štátnych a vedeckých inštitúcií. "Hanlivé vyjadrenia presahujú hranicu tolerancie, ktorá sa v slušnej spoločnosti akceptuje ako norma správania," upozornilo konzílium v súvislosti s výrokmi expremiéra Igora Matoviča (OĽANO) vyslovenými v kauze verifikácie ruskej vakcíny Sputnik V.





Odborná rada upozornila, že podobné výroky znižujú dôveryhodnosť vedeckých a odborných inštitúcií na domácej i medzinárodnej pôde. "Pritom sú to práve ony, ktoré sa dlhodobo snažia navrhovať dôkazmi a skúsenosťami podložené apolitické riešenia a komunikovať na úrovni," dodáva konzílium.Práve dobre zvolenú, nenásilnú a neútočnú komunikáciu považuje konzílium za kľúčovú pre udržanie motivácie ľudí dodržiavať odporúčania i pre vnímanie toho, že pandémia je koordinovaná nielen politickým, ale najmä odborným prístupom. "Pandémia je dlhotrvajúcou krízou, jej skoré zvládnutie si vyžaduje vzájomnú úctu, rešpekt a konštruktívnu spoluprácu," zdôrazňujú odborníci.Súčasný minister financií a bývalý predseda vlády Matovič v súvislosti s rokovaním o Sputniku V naznačil, že slovenské inštitúcie – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) i Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) svojím postupom zapríčinili hnev ruskej strany, ktorá chce zakúpené vakcíny vrátiť. Matovič povedal, že Rusi sa cítia byť mimoriadne poškodení tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zveril posúdenie vakcíny Sputnik V neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete.ŠÚKL deklaroval, že nebol nikým zodpovedným za dovoz vakcíny Sputnik V upozornený na to, že by malo testovanie v SAV údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom. BMC SAV uviedlo, že realizovalo skúšky vakcíny Sputnik V na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).Vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) Juraj Kopáček žiada ministra financií Matoviča o verejné ospravedlnenie za poškodenie mena BMC SAV a poníženie práce vedcov, a to mimoriadne nevhodným spôsobom.Vedcov a štátnych inštitúcií sa zastal aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Aj on považuje Matovičove vyjadrenia za neadekvátne. V rozhovore pre denník SME vyjadril presvedčenie, že ŠÚKL postupoval správne a urobil v rámci svojich kompetencií a možností maximum.