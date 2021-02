Konzorcium ENEREGODATA / TESLA dodá najväčší stredoeurópsky batériový energetický úložný systém pre paroplynový cyklus VEOLIA Levice

5.2 MW, 2.9 MWh plne integrovaný batériový energetický úložný systém bude použitý na podporu sekundárnej regulácie frekvencie paroplynového cyklu



Technológia umožňujúca plynovej elektrárni skrátiť čas potrebný na dosiahnutie plného výkonu o 50%



12.2.2021 (Webnoviny.sk) -ENERGODATA, hlavný poskytovateľ komplexných riešení SW a HW pre poskytovateľov podporných energetických sieťových služieb na Slovensku v konzorciu s integrátorom batériových úložísk LECLANCHE SA Švajčiarsko a vo výrobnej kooperácii s TESLA Liptovský Hrádok dodajú v tomto roku batériový energetický úložný systém založený na báze Li-ion batérií s technológiou NMC s výkonom 5,2 MW a inštalovanou kapacitou 2,9 MWh. Jedná sa aktuálne o najväčší projekt batériového energetického úložiska v strednej Európe. EPC kontraktor TESLA Blue Planet bude vykonávať projektový menežment na strane dodávateľa.Batéria bude inštalované za účelom spolupráce so zariadeniami paroplynového cyklu, ktorá plní funkciu poskytovania sekundárnej regulácie frekvencie (aFRR). VEOLIA ako najväčší poskytovateľ podporných služieb na slovenskom energetickom trhu, sa takto reálne pripravuje na nové pravidlá regulácie platné od 1.1.2022, ktoré skrátia reakčný čas zdroja poskytujúceho sekundárnu reguláciu z 15 min. na 7,5 min. Vďaka tomuto technologickému riešeniu bude VEOLIA pripravená na poskytovanie podporných služieb podľa nových pravidiel."Dodávané riešenie staviame na batériovej technológii švajčiarskeho výrobcu Leclanché. Vybrali sme si tohto technologického partnera pre jeho spoľahlivosť, kompetenciu a taktiež z dôvodu, že sa jedná o európskeho výrobcu, ktorý sa nachádza teritoriálne blízko a má skúsenosti s inštaláciou batériových systémov pre podporné služby stability siete. Realizáciou tohto projektu ukazujeme cestu akou by sa mali uberať technické riešenia najbližších rokov, ktoré prispejú k stabilizácii celoeurópskej prenosovej sústavy a podporia stabilný rozvoj trvalo udržateľnej energetiky ” uvádza Tomáš Komada, chief business development officer, TESLA Blue Planet.Fyzická dodávka batériového úložiska na miesto inštalácie je plánovaná v auguste a uvedenie do prevádzky do konca októbra tohto roka.Informačný servis