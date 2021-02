Slovinsko zmierňuje opatrenia, pre zaočkovaných ľudí otvorí aj hranice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovinsko otvorí hranice ľuďom prichádzajúcim z krajín Európskej únie (EÚ), ktorí sa preukážu, že absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 . Opatrenie, ktoré začne platiť v sobotu, umožní občanom EÚ vyhnúť sa povinnej karanténe i potrebe dokladovania negatívnych testov na koronavírus, informovali slovinské úrady.Ako doklad by malo slúžiť písomné potvrdenie, že človek dostal dve dávky vakcíny a od tej druhej uplynulo už aspoň 14 dní. Bez obmedzení budú môcť do krajiny cestovať aj občania únie, ktorí disponujú lekárskym potvrdením, že počas uplynulých šiestich mesiacov prekonali nákazu koronavírusom.Slovinsko registruje pokles nových prípadov nákazy i hospitalizácií. V súvislosti so zlepšovaním situácie krajina uvoľňuje niektoré opatrenia, vrátane cestovania v rámci krajiny či opätovného otvorenia niektorých škôl a väčšiny obchodov. Nočný zákaz vychádzania však zostáva v platnosti.