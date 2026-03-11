|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 11.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Angela, Angelika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. marca 2026
Konzulárno-krízový tím SR sa z Blízkeho východu vrátil na Slovensko, pomáhal s evakuáciou občanov – FOTO
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR napätie na Blízkom východe repatriačný let
Šesťčlenný konzulárno-krízový tím SR sa vrátil na Slovensko, kde v uplynulých dňoch asistoval na letisku v ománskom Maskate pri organizácii a odbavení repatriačných letov so slovenskými občanmi. Tím ...
Zdieľať
11.3.2026 (SITA.sk) - Šesťčlenný konzulárno-krízový tím SR sa vrátil na Slovensko, kde v uplynulých dňoch asistoval na letisku v ománskom Maskate pri organizácii a odbavení repatriačných letov so slovenskými občanmi. Tím zložený zo zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva obrany SR pomáhal zabezpečiť plynulý priebeh evakuácií v čase krízového náporu na miestnom letisku, odkiaľ Slovensko úspešne evakuovalo vládnymi letmi 338 Slovákov a občanov ďalších krajín.
Členovia tímu prileteli do Maskatu v piatok 6. marca. Okamžite sa zapojili do organizácie dvoch práve prebiehajúcich repatriačných letov a v nasledujúcich dňoch zabezpečili odbavenie ďalších štyroch evakuácií.
„Vyslaním špeciálneho tímu sme reagovali na vznik náročnej situácie na letisku v Maskate, kde došlo k obrovskému náporu, vplyvom čoho letisko z kapacitných dôvodov zastavilo prijímanie niektorých letov. Aj vďaka osobnej prítomnosti našich odborníkov sa nám podarilo práve z Ománu zrealizovať najviac repatriačných letov a z tohto bodu prepraviť do bezpečia najviac občanov,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.
Podľa jeho slov prítomnosť tímu priamo na letisku významne prispela k profesionálnemu priebehu celého procesu z pohľadu ministerstva ako koordinátora evakuácie aj samotných občanov.
Šesťčlenný konzulárno-krízový tím tvorili dvaja konzuli slovenskej diplomacie a štyria zamestnanci Ozbrojených síl SR vrátane psychológa a zdravotnej sestry. Na mieste pomáhali slovenským občanom pri vstupe a orientácii na letisku, registrácii, odbavení batožiny, prechode cez bezpečnostnú a pasovú kontrolu či pri organizácii nástupu do lietadiel.
Zabezpečovali aj komunikáciu s miestnymi úradmi a leteckými spoločnosťami. Osobitnú pozornosť venovali zraniteľným skupinám cestujúcich, najmä rodinám s deťmi, starším osobám alebo ľuďom so zdravotnými ťažkosťami.
Ako priblížili členovia konzulárno-krízového tímu z ministerstva zahraničných vecí Roman Bogdan a Viktor Valla, zásadnú časť ich práce predstavovala komunikácia s občanmi priamo na letisku.
„Poskytovali sme im aktuálne informácie o celkovom procese vykonania evakuačného letu a jeho podmienkach, o odbavovacích miestach, bezpečnostných kontrolách či nástupných bránach, ktoré sa vzhľadom na preťaženie letiska často priebežne menili alebo neboli vôbec zobrazené na informačných tabuliach,“ uviedli diplomati. Zároveň vyzdvihli podporu honorárneho konzula SR v Maskate Mohammeda Al-Harthyho, ktorý pomáhal sprostredkovať komunikáciu s vedením letiska a miestnymi spoločnosťami.
Zdroj: SITA.sk - Konzulárno-krízový tím SR sa z Blízkeho východu vrátil na Slovensko, pomáhal s evakuáciou občanov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Okamžite sa zapojili do organizácie
Členovia tímu prileteli do Maskatu v piatok 6. marca. Okamžite sa zapojili do organizácie dvoch práve prebiehajúcich repatriačných letov a v nasledujúcich dňoch zabezpečili odbavenie ďalších štyroch evakuácií.
„Vyslaním špeciálneho tímu sme reagovali na vznik náročnej situácie na letisku v Maskate, kde došlo k obrovskému náporu, vplyvom čoho letisko z kapacitných dôvodov zastavilo prijímanie niektorých letov. Aj vďaka osobnej prítomnosti našich odborníkov sa nám podarilo práve z Ománu zrealizovať najviac repatriačných letov a z tohto bodu prepraviť do bezpečia najviac občanov,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.
Podľa jeho slov prítomnosť tímu priamo na letisku významne prispela k profesionálnemu priebehu celého procesu z pohľadu ministerstva ako koordinátora evakuácie aj samotných občanov.
Zabezpečili aj komunikáciu s úradmi
Šesťčlenný konzulárno-krízový tím tvorili dvaja konzuli slovenskej diplomacie a štyria zamestnanci Ozbrojených síl SR vrátane psychológa a zdravotnej sestry. Na mieste pomáhali slovenským občanom pri vstupe a orientácii na letisku, registrácii, odbavení batožiny, prechode cez bezpečnostnú a pasovú kontrolu či pri organizácii nástupu do lietadiel.
Zabezpečovali aj komunikáciu s miestnymi úradmi a leteckými spoločnosťami. Osobitnú pozornosť venovali zraniteľným skupinám cestujúcich, najmä rodinám s deťmi, starším osobám alebo ľuďom so zdravotnými ťažkosťami.
Ako priblížili členovia konzulárno-krízového tímu z ministerstva zahraničných vecí Roman Bogdan a Viktor Valla, zásadnú časť ich práce predstavovala komunikácia s občanmi priamo na letisku.
„Poskytovali sme im aktuálne informácie o celkovom procese vykonania evakuačného letu a jeho podmienkach, o odbavovacích miestach, bezpečnostných kontrolách či nástupných bránach, ktoré sa vzhľadom na preťaženie letiska často priebežne menili alebo neboli vôbec zobrazené na informačných tabuliach,“ uviedli diplomati. Zároveň vyzdvihli podporu honorárneho konzula SR v Maskate Mohammeda Al-Harthyho, ktorý pomáhal sprostredkovať komunikáciu s vedením letiska a miestnymi spoločnosťami.
Zdroj: SITA.sk - Konzulárno-krízový tím SR sa z Blízkeho východu vrátil na Slovensko, pomáhal s evakuáciou občanov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR napätie na Blízkom východe repatriačný let
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Medzinárodne hľadaný muž skončil v rukách polície. Zadržali ho v Dunajskej Strede na základe európskeho zatykača – FOTO
Medzinárodne hľadaný muž skončil v rukách polície. Zadržali ho v Dunajskej Strede na základe európskeho zatykača – FOTO
<< predchádzajúci článok
Slovensko má dostatok nástrojov na zásah voči hrozbám, zavedenie „stavu ohrozenia“ je podľa Karasa zbytočné
Slovensko má dostatok nástrojov na zásah voči hrozbám, zavedenie „stavu ohrozenia“ je podľa Karasa zbytočné