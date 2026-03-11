Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. marca 2026

Medzinárodne hľadaný muž skončil v rukách polície. Zadržali ho v Dunajskej Strede na základe európskeho zatykača – FOTO


Policajti z odboru cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru ...



649911187_1358144356351129_8697241293015872496_n 676x581 11.3.2026 (SITA.sk) - Policajti z odboru cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru zadržali v Dunajskej Strede medzinárodne hľadaného občana Maďarska. Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, na muža vydal súd v maďarskom Kaposvári európsky zatýkací rozkaz pre rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť.


Podľa rozhodnutia súdu sa podieľal na vytvorení fakturačného reťazca, prostredníctvom ktorého dochádzalo k úmyselnému vyhýbaniu sa plateniu dane z pridanej hodnoty. Za spôsobenú finančnú škodu mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere šesť a pol roka.

"Počas zákroku sa nás hľadaný muž snažil presvedčiť, že sa volá inak, než je uvedené v zatýkacom rozkaze. Jeho totožnosť sme však overili prostredníctvom daktyloskopickej identifikácie, ktorá jeho skutočnú identitu potvrdila," uviedol Hájek. Doplnil, že zadržanie dotyčného bolo výsledkom spolupráce slovenských policajtov so zahraničnými partnermi z Maďarska a zapojenia špecializovaných policajných zložiek. "O ďalšom postupe v prípade bude rozhodovať príslušný súd v rámci konania o odovzdaní osoby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu," dodal hovorca.


Zdroj: SITA.sk - Medzinárodne hľadaný muž skončil v rukách polície. Zadržali ho v Dunajskej Strede na základe európskeho zatykača – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

