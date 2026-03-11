|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 11.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Angela, Angelika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. marca 2026
Medzinárodne hľadaný muž skončil v rukách polície. Zadržali ho v Dunajskej Strede na základe európskeho zatykača – FOTO
Policajti z odboru cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru ...
Zdieľať
11.3.2026 (SITA.sk) - Policajti z odboru cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru zadržali v Dunajskej Strede medzinárodne hľadaného občana Maďarska. Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, na muža vydal súd v maďarskom Kaposvári európsky zatýkací rozkaz pre rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť.
Podľa rozhodnutia súdu sa podieľal na vytvorení fakturačného reťazca, prostredníctvom ktorého dochádzalo k úmyselnému vyhýbaniu sa plateniu dane z pridanej hodnoty. Za spôsobenú finančnú škodu mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere šesť a pol roka.
"Počas zákroku sa nás hľadaný muž snažil presvedčiť, že sa volá inak, než je uvedené v zatýkacom rozkaze. Jeho totožnosť sme však overili prostredníctvom daktyloskopickej identifikácie, ktorá jeho skutočnú identitu potvrdila," uviedol Hájek. Doplnil, že zadržanie dotyčného bolo výsledkom spolupráce slovenských policajtov so zahraničnými partnermi z Maďarska a zapojenia špecializovaných policajných zložiek. "O ďalšom postupe v prípade bude rozhodovať príslušný súd v rámci konania o odovzdaní osoby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu," dodal hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodne hľadaný muž skončil v rukách polície. Zadržali ho v Dunajskej Strede na základe európskeho zatykača – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa rozhodnutia súdu sa podieľal na vytvorení fakturačného reťazca, prostredníctvom ktorého dochádzalo k úmyselnému vyhýbaniu sa plateniu dane z pridanej hodnoty. Za spôsobenú finančnú škodu mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere šesť a pol roka.
"Počas zákroku sa nás hľadaný muž snažil presvedčiť, že sa volá inak, než je uvedené v zatýkacom rozkaze. Jeho totožnosť sme však overili prostredníctvom daktyloskopickej identifikácie, ktorá jeho skutočnú identitu potvrdila," uviedol Hájek. Doplnil, že zadržanie dotyčného bolo výsledkom spolupráce slovenských policajtov so zahraničnými partnermi z Maďarska a zapojenia špecializovaných policajných zložiek. "O ďalšom postupe v prípade bude rozhodovať príslušný súd v rámci konania o odovzdaní osoby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu," dodal hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodne hľadaný muž skončil v rukách polície. Zadržali ho v Dunajskej Strede na základe európskeho zatykača – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prieskum poslal KDH mimo parlamentu, PS opäť naberá na sile a Hlas-SD a SaS majú rovnakú podporu
Prieskum poslal KDH mimo parlamentu, PS opäť naberá na sile a Hlas-SD a SaS majú rovnakú podporu
<< predchádzajúci článok
Konzulárno-krízový tím SR sa z Blízkeho východu vrátil na Slovensko, pomáhal s evakuáciou občanov – FOTO
Konzulárno-krízový tím SR sa z Blízkeho východu vrátil na Slovensko, pomáhal s evakuáciou občanov – FOTO