Utorok 16.9.2025
Meniny má Ľudmila
|Denník - Správy
KOOPERATIVA DSS: Prinášame revolúciu v sporení na dôchodok – najširšia ponuka indexových fondov na Slovensku
Spoločnosť KOOPERATIVA DSS, líder v ponuke indexových fondov, prichádza s historickou novinkou: po viac než trinástich rokoch uvádza na trh nový dôchodkový fond. Ako prvá DSS zároveň prináša možnosť ...
16.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť KOOPERATIVA DSS, líder v ponuke indexových fondov, prichádza s historickou novinkou: po viac než trinástich rokoch uvádza na trh nový dôchodkový fond. Ako prvá DSS zároveň prináša možnosť sporiť si v dvoch indexových fondoch súčasne. Druhý pilier tak otvára budúcim dôchodcom ešte širšie príležitosti a potvrdzuje svoj neustály posun vpred.
Našim sporiteľom ponúkame možnosť vyskladať si sporenie na dôchodok podľa vlastných predstáv. Rozloženie úspor do viacerých fondov zvyšuje šancu na lepšie zhodnotenie v budúcnosti vďaka diverzifikácii.
V portfóliu si môžu sporitelia nakombinovať:
"Naším cieľom je prinášať sporiteľom väčšiu slobodu a flexibilitu pri budovaní finančnej istoty na dôchodok. Vďaka najširšej ponuke indexových fondov a diverzifikácii môžu získať ešte atraktívnejšie výnosy," uviedol Ing. Matej Varga, PhD., CFA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KOOPERATIVA DSS.
S KOOPERATIVA DSS si môžete vyskladať dôchodkové sporenie podľa seba – moderne, zodpovedne a s výhľadom na lepšiu budúcnosť.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - KOOPERATIVA DSS: Prinášame revolúciu v sporení na dôchodok – najširšia ponuka indexových fondov na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
