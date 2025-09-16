Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudmila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

KOOPERATIVA DSS: Prinášame revolúciu v sporení na dôchodok – najširšia ponuka indexových fondov na Slovensku


Tagy: Dôchodkové sporenie Dôchodok PR Sporenie

Spoločnosť KOOPERATIVA DSS, líder v ponuke indexových fondov, prichádza s historickou novinkou: po viac než trinástich rokoch uvádza na trh nový dôchodkový fond. Ako prvá DSS zároveň prináša možnosť ...



Zdieľať
gettyimages 1128192864 676x451 16.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť KOOPERATIVA DSS, líder v ponuke indexových fondov, prichádza s historickou novinkou: po viac než trinástich rokoch uvádza na trh nový dôchodkový fond. Ako prvá DSS zároveň prináša možnosť sporiť si v dvoch indexových fondoch súčasne. Druhý pilier tak otvára budúcim dôchodcom ešte širšie príležitosti a potvrdzuje svoj neustály posun vpred.


Našim sporiteľom ponúkame možnosť vyskladať si sporenie na dôchodok podľa vlastných predstáv. Rozloženie úspor do viacerých fondov zvyšuje šancu na lepšie zhodnotenie v budúcnosti vďaka diverzifikácii.

V portfóliu si môžu sporitelia nakombinovať:

  • ESG indexový fond so zameraním na megatrendy s globálnym dopadom,

  • novinku Svetový indexový fond viazaný na MSCI World Index,

  • a jeden z dlhodobo najvýkonnejších dlhopisových fondov na Slovensku.


"Naším cieľom je prinášať sporiteľom väčšiu slobodu a flexibilitu pri budovaní finančnej istoty na dôchodok. Vďaka najširšej ponuke indexových fondov a diverzifikácii môžu získať ešte atraktívnejšie výnosy," uviedol Ing. Matej Varga, PhD., CFA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KOOPERATIVA DSS.

S KOOPERATIVA DSS si môžete vyskladať dôchodkové sporenie podľa seba – moderne, zodpovedne a s výhľadom na lepšiu budúcnosť.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - KOOPERATIVA DSS: Prinášame revolúciu v sporení na dôchodok – najširšia ponuka indexových fondov na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dôchodkové sporenie Dôchodok PR Sporenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Minister Kaliňák príde o tri platy, dostal pokutu za nepriznanú vilu v Chorvátsku
<< predchádzajúci článok
Verejný ochranca práv Dobrovodský objasňuje podmienky priznávania pomoci v hmotnej núdzi

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 