Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudmila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. septembra 2025

Minister Kaliňák príde o tri platy, dostal pokutu za nepriznanú vilu v Chorvátsku


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Pokuta

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) príde o tri mesačné platy. Ako informoval



Zdieľať
67615440d2071075269751 676x451 16.9.2025 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) príde o tri mesačné platy. Ako informoval denník SME od Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií dostal pokutu. Dôvodom je vila v Chorvátsku, ktorú minister nepriznal v majetkovom priznaní. Vilu vlastní jeho manželka.


Zdroj: SITA.sk - Minister Kaliňák príde o tri platy, dostal pokutu za nepriznanú vilu v Chorvátsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Pokuta
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zľavománia v Avione odštartuje prípravu na jeseň
<< predchádzajúci článok
KOOPERATIVA DSS: Prinášame revolúciu v sporení na dôchodok – najširšia ponuka indexových fondov na Slovensku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 