KOOPERATIVA Poisťovňa podporuje ekologickú dopravu

2.11.2020 (Webnoviny.sk) - Téma znečistenia životného prostredia je dnes aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Medzi znečisťovateľov sa radí aj doprava. Aj zo strany európskej komisie je čoraz väčší tlak na to, aby sa doprava stala ekologickejšou a udržateľnou.Jedným z pilierov udržateľnej mobility je aj car sharing, ktorý má ambíciu byť ekologickou alternatívou k individuálnej mobilite. O to viac ekologickou, ak sú vozidlá tohto systému s lokálne bezemisným elektrickým pohonom. "Poisťovňa KOOPERATIVA si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť aj v smere znižovania svojho dopadu na životné prostredie. V rámci svojej stratégie udržateľnosti sa preto rozhodla nadviazať spoluprácu so spoločnosťou ED Assist, s.r.o. a podporiť jej službu zdieľanej mobility," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Ing. Vladimír Bakeš, PhdD..Služba zdieľaných elektrických vozidiel pôsobí v Bratislave už rok a za ten čas si získala značnú obľubu u pomerne širokého okruhu obyvateľov či návštevníkov hlavného mesta. Systém free floating nevyžaduje vrátiť vozidlo na miesto odkiaľ bolo vyzdvihnuté, samotná registrácia prebieha jednoducho cez aplikáciu bez nutnosti skladať depozit, či sa pri registrácii stretávať s inými osobami."Sme veľmi radi, že náš projekt zaujal spoločnosť ako je poisťovňa KOOPERATIVA, ktorá už tridsať rokov patrí k špičkám v oblasti poisťovníctva na Slovensku. Náš start up sa zatiaľ môže pochváliť len ročnou existenciou, veríme však, že práve vďaka podpore takéhoto silného hráča raz budeme môcť rovnako tak oslavovať tri desiatky rokov fungovania" uviedol riaditeľ spoločnosti ED Assist, s.r.o. Ján Keder.Z nadviazanej spolupráce budú samozrejme ťažiť hlavne samotní užívatelia systému. Okrem chystaného navýšenia počtu vozidiel to bude aj formou rôznych benefitných programov, o ktorých sa verejnosť postupne dozvie zo sociálnych sietí SHARENgo Bratislava a KOOPERATIVA, ako aj z ich webových stránok, či formou newsletterov.Informačný servis