Nové ohňovzdorné termoplasty Tepex od LANXESS

2.11.2020 (Webnoviny.sk) -Termoplastické kompozity Tepex, ktoré sú vystužené vláknami od spoločnosti LANXESS, sa vyznačujú skvelými vlastnosťami spomaľujúcimi proces horenia. Pri niektorých typoch použitia, ako napríklad vo vysokonapäťových batériách elektromobilov, je častokrát vyžadovaná povinná klasifikácia V-0 v teste horľavosti UL 94 od amerického skúšobného a certifikačného inštitútu Underwriters Laboratories Inc. LANXESS pre takéto prípady vyvinul tri nové bezhalogénové a nehorľavé varianty Tepex s polyamidovou matricou. "Tieto konštrukčné materiály sú cestou, pokiaľ je požadovaná klasifikácia V-0 a komponenty musia mať súčasne veľmi vysoký stupeň pevnosti, tuhosti a absorpcie energie," vysvetľuje Sabrina Anders, vedúca projektu v dcérskej spoločnosti LANXESS Bond-Laminates v nemeckom meste Brilon, kde sa Tepex vyvíja a vyrába.je vystužený sklenými rovingovými vláknami. Kompozit je univerzálne použiteľný a je vhodný pre komponenty batérií elektromobilov, ktoré majú vysoké napätie, ako napríklad oddeľovacie dosky, krycie dosky a kryty riadiacich jednotiek. Na druhej straneje zameraný na využitie v elektrotechnickom sektore. Vďaka vystuženým jemným skleneným vláknam vytvára vysokokvalitné povrchy, ktoré je možné jednoducho lakovať. Je vhodný na malé puzdra a skrinky, ktoré musia spĺňať vysoké normy požiarnej ochrany.je vystužený uhlíkovými vláknami a určený pre komponenty vystavené extrémnemu mechanickému zaťaženiu. "Ide o alternatívu ku kompozitom, ktoré sú vyrobené z nehorľavého polykarbonátu a nemusia dosahovať potrebnú odolnosť," hovorí Sabrina Anders.Každý z troch konštrukčných materiálov je k dispozícii v množstve, ktoré je potrebné na rozsiahlu aplikáciu. Dostupné sú aj varianty, ktoré sú elektromagneticky tienené uhlíkovou textilnou vložkou alebo kovovou povrchovou vrstvou.Klasifikácia UL 94 V-0 sa týka vzoriek s hrúbkou v rozsahu od 0,5 do 3,5 milimetra. "Komponenty spomaľujúce horenie sa vyrábajú tak, aby ich mechanické vlastnosti neboli negatívne ovplyvnené a boli porovnateľné s vlastnosťami, ktoré zodpovedajú štandardným materiálom. Napríklad ohybová pevnosťpresahuje 600 megapaskalov," vysvetľuje Simon Rösen, vývojár v spoločnosti Bond-Laminates. Všetky riešenia, ktoré spomaľujú horenie, sú v súlade so smernicou EU RoHS a európskym nariadením REACH.Okrem troch nových produktov ponúka LANXESS taktiež ďalšie bezhalogénové varianty Tepex s odolnosťou voči horeniu s matricami na báze polykarbonátu. Väčšina z nich je certifikovaná ako UL 94 V-0.Ďalšie informácie o produktoch a službách Tepex nájdete na www.tepex.com Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis