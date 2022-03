Kooperativa pomáha svojim kolegom z Ukrajiny a vyhlasuje verejnú zbierku

Verejná zbierka Spoločne pre Ukrajinu

Ubytovanie pre utečencov

Krízový fond VIG Family Fund

10.3.2022 (Webnoviny.sk) -Nadácia poisťovne KOOPERATIVA zriadila v Slovenskej sporiteľni transparentný účet, na ktorý môže ktokoľvek poukázať svoj finančný dar. Plná vyzbieraná suma bude prostredníctvom nadácie smerovaná na podporu neziskových organizácií, ktoré poskytujú adresnú pomoc obyvateľom Ukrajiny. Ide o organizácie Človek v ohrození, Magna a OZ Sme spolu. Do tejto iniciatívy chce KOOPERATIVA zapojiť aj všetkých ochotných zamestnancov poisťovne aj ostatných dcérskych spoločností, a to prostredníctvom internej komunikácie aj výziev cez sociálne siete. Svoju podporu môžu touto formou vyjadriť aj klienti Kooperativy a široká verejnosť. Bližšie informácie o zbierke vrátane QR kódu zbierky sú k dispozícii na stránkach https://nadacia.kooperativa.sk/spolocne-pre-ukrajinu/ Poisťovňa KOOPERATIVA hľadá aj ďalšie aktuálne možnosti ako čo najefektívnejšie pomôcť. Ako akcionár spoločnosti, ktorá vlastní bytový dom v Košiciach, v ktorom poskytuje nájomné bývanie, sa KOOPERATIVA rozhodla ponúknuť ako dočasné útočisko vybrané byty pre zamestnancov VIG Group z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou a rozhodnú sa zostať istý čas na Slovensku."Je nám nesmierne ľúto, že sme svedkami ohrozenia životov obyvateľov Ukrajiny. Inšpirovaní aj okamžitou iniciatívou individuálnej, ľudskej pomoci zo strany našich kolegov na Slovensku, sme sa bez váhania rozhodli poskytnúť aj finančnú podporu ako spoločnosť. Sme radi že tak môžeme urobiť spojením síl naprieč celou skupinou VIG Group. Intenzívne vnímame zhoršovanie situácie zo dňa na deň, preto vyvíjame maximálne úsilie, aby sa dostala čo najskôr k tým, ktorí ju v tejto chvíli najviac potrebujú – k našim kolegom ale aj ostatným obyvateľom z Ukrajiny," hovorí Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.Na poskytnutie okamžitej pomoci zamestnancom dcérskych spoločností pôsobiacich na Ukrajine (UIG, Kniazha, Kniazha Life, VIG Services Ukraine, Ukrainian Assistance Service) Vienna Insurance Group zriadila krízovýa uvoľnila na tento účel sumuDo tejto iniciatívy zapája nielen všetky spoločnosti pod svojou strechou, ale aj samotných zamestnancov skupiny naprieč celou Európou, aby mohli cieleným spôsobom prispieť k pomoci ukrajinským kolegom. KOOPERATIVA sa rozhodla prispieť do tohto spoločného fondu celej skupiny VIG GROUP sumouInformačný servis