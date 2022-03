Vyšetrovanie smrti Chovanca v Belgicku pokračuje, informácia o vypracovaní záverečnej správy nie je pravdivá

Chovanec si mal privodiť smrť sám

Chybné tvrdenia v správe

Budú kontaktovať belgickú prokuratúru

10.3.2022 (Webnoviny.sk) - Informácia o vypracovaní záverečnej znaleckej správy v prípade smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku, ktorá je prezentovaná ako definitívna, nie je pravdivá.Skonštatovalo to Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) s tým, že vyšetrovanie prípadu tragického úmrtia Chovanca na belgickom letisku Charleroi vo februári 2018 nie je ukončené a naďalej pokračuje. Tlačovú správu poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.Belgický spravodajský server RTL.be uverejnil v stredu 9. marca informáciu o vypracovaní záverečnej znaleckej správy kolégia expertov v prípade úmrtia Jozefa Chovanca. Podľa medializovanej správy si mal smrť privodiť pán Chovanec údermi hlavy o stenu, ktoré následne spôsobili opuch mozgu a mozgovú smrť, avšak zástavu srdca spôsobila injekcia neuroleptika, ktoré mu podala privolaná záchranná služba. Uvedenú informáciu následne prevzali aj niektoré slovenské médiá.„Na základe informácií, ktoré nám poskytla advokátska kancelária Cottyn, zastupujúca Slovenskú republiku v konaní, ako aj naši experti, pán Norbert Moravanský a Peter Kováč, ktorí boli k prípadu prizvaní na žiadosť právneho zástupcu SR, možno konštatovať, že uvedené vyšetrovanie nie je ukončené, preto zverejňovanie akýchkoľvek informácií z prípadu považujeme za neprípustné,“ uviedol rezort spravodlivosti.Ako zdôraznili, zverejnená správa nie je definitívnou záverečnou správou a obsahuje chybné tvrdenia. Vôbec napríklad nereflektuje stanoviská expertov poškodenej strany, ako aj závery vykonanej rekonštrukcie.„Experti, ktorí boli prizvaní na žiadosť právneho zástupcu SR nesúhlasia s obsahom a závermi uvedenej správy, a už vôbec nie s tvrdením, že ide o správu, ktorá mala byť vypracovaná po konzultácii so všetkými zainteresovanými lekárskymi odborníkmi,“ pokračovalo ministerstvo v stanovisku.Právny zástupca SR má tiež vážne výhrady k obsahovej stránke správy, ako aj k „nezvyčajnému tónu“ celej správy, v ktorom kolégium súdnych znalcov „neváhalo spochybňovať“ spôsobilosť znalcov, ktorí boli prizvaní na žiadosť právneho zástupcu SR.Advokátska kancelára poukázala aj na to, že spravodajský portál RTL nijakým spôsobom nekontaktoval rodinu Jozefa Chovanca ani právneho zástupcu, aby si overil pravdivosť obsahu tejto správy. Pripomenuli, že belgické médium aj v minulosti uverejnilo o prípade nepravdivé informácie.„Po tomto úniku informácií bude právny zástupca SR kontaktovať belgickú Generálnu prokuratúru so žiadosťou o vykonanie trestného stíhania tohto incidentu. Ak belgická Generálna prokuratúra nezasiahne, právny zástupca SR sám podá trestné oznámenie a vzhľadom na otrasenú dôveru k vyšetrovacím orgánom bude zároveň aj iniciovať konanie o stiahnutie spisu vyšetrovacej sudkyni v Charleroi,“ uzavrel rezort spravodlivosti.