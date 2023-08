KOOPERATIVA prekročila významný míľnik – dôveruje jej už 1,5 milióna klientov

4.8.2023 (SITA.sk) -Slovenský líder vo sfére životného poistenia a povinného zmluvného poistenia v ostatných rokoch popri uvádzaní nových, relevantných poistných produktov vo zvýšenej miere investuje do modernizácie svojich procesov a služieb klientom. Poisťovňa KOOPERATIVA sa od začiatku obdobia pandémie výrazne posunula v stratégii rozvoja digitalizácie. V roku 2022 sa v tejto oblasti stala aj víťazom ankety Smart poisťovňa roka.Bezkontaktný, 24 hodín dostupný online prístup k udržiavaniu svojich zmlúv cez zákaznícky portál, vybavovanie komunikácie s poisťovňou cez najvyužívanejšiu chatovú aplikáciu či jednoduchšie nahlásenie škody pri autonehode cez prvú mobilnú aplikáciu svojho rozsahu na Slovensku si osvojili za uplynulé vyše 3 roky rádovo desaťtisíce klientov. Práve tento trend prispel k nárastu záujmu o služby poisťovne a nárastu nových klientov, ktorých celkový počet aktuálne prekročil už 1 a pol milióna."Dosiahnutie míľnika 1,5 milióna klientov je ideálnym momentom, kedy si všetci v našej poisťovni s hrdosťou uvedomujeme zodpovednosť, ktorú za našich klientov nesieme. Ich dôvera je pre nás záväzkom pracovať na ich spokojnosti v každej oblasti – v každodennej komunikácii s nimi, v riešení ich poistných udalostí, v poskytovaní asistencie pri akejkoľvek škode či prispôsobení poistenia ich aktuálnej životnej situácii," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš a pokračuje: "Docieliť takto výnimočné číslo nie je samozrejmosť a viedla k nemu dlhá, no fenomenálna cesta, ktorá nekončí. Naopak, je potrebné ďalej pracovať na spoločnom cieli - byť moderným, stabilným a dôveryhodným partnerom. Tento úspech je kolektívnym víťazstvom všetkých kolegov a kolegýň. A v neposlednom rade majú na ňom svoju zásluhu aj naši obchodní partneri a akcionári, ktorých dôveru si rovnako vážime. Naša vďaka patrí každému, kto prispel a prispieva k napĺňaniu poslania poisťovne KOOPERATIVA, ktorým je poskytovať rastúcemu počtu klientov to najlepšie, čo slovenský poistný trh ponúka."Informačný servis