Šeliga chce predvolať Žilinku a Juhása na mimoriadny výbor, kauza manipulácie nahrávok vyšetrovateľov NAKA je vážna

4.8.2023 (SITA.sk) - Poslanec Juraj Šeliga požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR za účelom predvolania si generálneho prokurátora Maroša Žilinku , krajského prokurátora Rastislava Remetu a šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása pre podozrenia z účelového nevyšetrovania manipulácie policajných nahrávok vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu Ako ďalej informoval, manipulácie s nahrávkami vyšetrovateľov a ich klamlivé podsúvanie verejnosti považuje za zásah do férovej politickej súťaže, nezávislosti vyšetrovania a krivenie spravodlivosti.Kauza úmyselne zle prepísaných nahrávok elitných vyšetrovateľov je podľa Šeligu mimoriadne vážna.„Pretože cez manipuláciu prepisov Robert Fico Robert Kaliňák , ale aj Tibor Gašpar podsúvajú verejnosti klamlivý a manipulatívny obraz o tom, že polícia konala na objednávku," povedal poslanec s tým, že nelegálne získané nahrávky slúžili na politickú manipuláciu a zastrašovanie vyšetrovateľov a prokurátorov.„Generálneho prokurátora Žilinku som opakovane vyzval, aby konal, aby vysvetlil, férovo komunikoval a upokojil verejnosť. Nič. Ticho alebo mlženie," skonštatoval Šeliga.Poslanec zároveň v tejto súvislosti kritizoval pasivitu poslancov iných politických strán.„Bol by som rád, keby v tejto téme bolo počuť aj ich prejav. Verím, že aspoň na výbor prídu," dodal. Krajská prokuratúra Bratislava v tejto súvislosti už začiatkom týždňa v stanovisku uviedla, že je nevhodné, aby politici svojimi opakovanými nepravdivými vyjadreniami, bez znalosti vyšetrovacieho spisu a procesného postupu, zasahovali v neskončenej trestnej veci do trestného konania a činnosti orgánov činných v trestnom konaní a prenášali tak dokazovanie z prípravného konania, ktoré je neverejné, do mediálneho prostredia.„Krajská prokuratúra Bratislava sa k stavu vyšetrovania obvinených policajtov, vrátane opravy prepisu nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ a ich prípadného úniku z prostredia polície, už v minulosti opakovane vyjadrovala. Pripomíname, že dozorový prokurátor v priebehu prípravného konania vydal vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby záväzný pokyn a uložil mu preveriť na verejnosti diskutované nahrávky záznamu tzv. „odposluchov“ ITP s prepisom záznamu, a v prípade zistenia rozporu medzi záznamom a jeho prepisom, požiadať príslušnú zložku Úradu inšpekčnej služby zabezpečujúcu vyhotovovanie prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ o nápravu," zdôraznila prokuratúra.Za správnosť prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ podľa prokuratúry zodpovedá špecializovaný policajný útvar, ktorý nahrávky prepisuje.„Prokuratúra pri svojich rozhodnutiach vždy vychádza z aktuálnych dôkazov, vrátane prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ a prokurátor nemôže do nich zasahovať. Rovnako pripomíname, že vo veci tzv. únikov odposluchov v konkrétnej trestnej veci, pod dozorom prokurátora, začal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby v marci trestné stíhanie pre prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti," dodala prokuratúra.