Kooperativa vstupuje do nového segmentu dôchodkového sporenia

11.12.2024 (SITA.sk) -Jednotka na slovenskom poistnom trhu rozšírila svoje pôsobenie v segmente penzijných fondov aj o oblasť tretieho piliera – doplnkového dôchodkového sporenia. Cieľom je poskytnúť svojim klientom komplexné služby v oblasti dôchodkového zabezpečenia a posilniť svoju činnosť aj o správu doplnkových dôchodkových fondov. Desaťpercentný podiel v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA kupuje od najstaršej správcovskej spoločnosti na Slovensku, IAD Investments.V roku 2022 KOOPERATIVA vstúpila do sféry dôchodkového zabezpečenia v rámci druhého piliera kúpou 100 % akcií spoločnosti 365.life, v súčasnosti známou ako KOOPERATIVA DSS. Prepojením druhého a tretieho piliera posilňuje poisťovňa svoje postavenie na trhu a rozširuje možnosti pre svojich klientov. Na základe ďalších dohôd bude, popri správe dôchodkového sporenia klientov, spolupracovať so spoločnosťou IAD Investments aj v oblasti predaja fondov IAD Investments, plánovaný je aj vstup do portfólia produktov investičného životného poistenia."Rozšírením našej pôsobnosti o tretí pilier otvárame nové možnosti pre rozvoj našej spoločnosti v nastolenej stratégii zameranej na dlhodobý a udržateľný rast. Zároveň našim klientom môžeme ponúknuť ešte širšie spektrum finančných produktov a služieb pod jednou strechou. Spolupráca s IAD Investments nám umožní využiť synergické efekty a spoločne vytvárať nové obchodné príležitosti," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.Vienna Insurance Group, ktorej dôležitou súčasťou je poisťovňa KOOPERATIVA, v súčasnosti prevádzkuje dôchodkové spoločnosti aj v Bulharsku, Maďarsku, v Poľsku a Rumunsku, ktoré majú aktuálne 4,5 milióna klientov a spravujú majetok v hodnote 10 miliárd EUR."Sme presvedčení, že spolupráca s poisťovňou KOOPERATIVA bude prínosom pre všetkých klientov. Našim cieľom je pristupovať k správe investícií a majetku našich klientov a investorov s odbornou a profesionálnou starostlivosťou s cieľom poskytovať kvalitné služby a zabezpečiť našim klientom a investorom zhodnotenie ich investícií" dodáva Vladimír Bencz, predseda predstavenstva IAD Investments.Nadobudnutie podielu podlieha predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska.Informačný servis