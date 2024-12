Pamiatková rada nesúhlasila s odvolaním Ižvolta, ministerstvo si podľa KDH presadilo svoje

Hrozí aj rozklad pamiatkovej starostlivosti

Odborníci s jeho odvolaním nesúhlasili





Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala z funkcie riaditeľa Pamiatkového úradu SR Pavla Ižvolta. Informáciu priniesol denník SME, ktorému svoje odvolanie potvrdil samotný Ižvolt. Podľa medializovaných informácií by ho mal vo funkcii nahradiť archeológ Mário Comisso.



Pred niekoľkými týždňami na to upozorňoval výbor Kultúrneho štrajku. Obavy z ohrozenia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku vyjadrili aj členovia Archeologickej rady. Výbor Kultúrneho štrajku tiež tvrdil, že Comissovi mala byť ako fyzickej osobe pre údajné porušenia zákona ministerstvom kultúry odňatá licencia na realizáciu archeologických výskumov.



Čeliť mal obvineniam z toho, že z viacerých archeologických výskumov, na ktorých v minulosti participoval, údajne neodovzdal archeologické nálezy v súlade so zákonom.





11.12.2024 (SITA.sk) - Pamiatkový úrad SR bude viesť človek, ktorý má problém s dodržiavaním pamiatkového zákona a nemá skúsenosti s riadením. Uviedlo to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) aj naďalej pokračuje v deštrukcii kultúry.Podľa kresťanských demokratov hrozí už aj rozklad pamiatkovej starostlivosti. KDH tak reaguje na odvolanie generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR Pavla Ižvolta. Novým riaditeľom bude archeológ Mário Comisso, ktorý podľa nedávnych záverov ministerstva permanentne porušuje pamiatkový zákon, a teraz by mal na tento zákon dohliadať. Ako hnutie pripomenulo, z tohto dôvodu mu ministerstvo nepredĺžilo spôsobilosť realizovať archeologické výskumy.„Ministerstvo kultúry tak aj v prípade Pamiatkového úradu SR pokračuje vo svojej nekompetentnej personálnej a riadiacej politike, ktorá dostala rezort kultúry do krízového režimu a žalostného stavu. Šimkovičová nemá na svojom poste čo hľadať. Stala sa azda najväčšou hanbou celej vládnej koalície a už dávno mala odstúpiť,“ vyhlásil poslanec a člen mediálneho výboru Jozef Hajko (KDH).Súčasne upozornil, že odborníci z Pamiatkovej rady na svojom poslednom zasadnutí nenašli žiadne relevantné dôvody na odvolanie súčasného riaditeľa a s jeho odvolaním nesúhlasili. Rezort kultúry však závery rady ignoroval a bez výberového konania si priamo a politicky nominoval svojho človeka.Odborník KDH na pamiatkovú starostlivosť Ján Beljak upozornil, že od premeny Pamiatkového ústavu na špecializovaný úrad štátnej správy v roku 2002 nikdy politici nezasahovali do jeho riadenia.„Riaditeľ bol aj v roku 2022 vybraný na základe výberového konania, kde kandidáti súťažili pred odbornou obcou svojím programom a víziou. Až doteraz, keď sa ministerstvo rozhodlo vymeniť riaditeľa nie preto, že by aktuálny svoju pozíciu nezvládal alebo by oni mali nejaké iné programové vízie,“ uviedol Beljak a dodal, že riaditeľa menia, pretože chcú a môžu.„Ďalší na rade budú zrejme riaditelia krajských pamiatkových úradov. Po tom, ako bol nesystémovo vybraný generálny riaditeľ, tak výmena na krajoch veští všetko iné len nie odbornosť,“ uzavrel Beljak.