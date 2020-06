Kopecký o pôsobení v Slovane: Zažil som rôznych trénerov, ale toto bol extrém

Útočník zažil najhoršie chvíle doma

26.6.2020 - V hokejovom svete sa v ostatnom období priebežne objavujú výpovede súčasných aj bývalých hráčov o šokujúcich skúsenostiach s trénermi či spoluhráčmi v jednotlivých tímoch. V drvivej väčšine ide o zámorie, zatiaľ naposledy napríklad Daniel Carcillo opísal nechutné incidenty z prostredia kanadskej juniorky v prvej dekáde nového milénia.Už bývalý slovenský hokejový útočník Tomáš Kopecký, ktorý v minulosti v zámorí strávil 15 rokov, však zažil najhoršie chvíle doma na Slovensku pod vedením českého trénera Miloša Říhu. Prezradil to v rozhovore pre denník SME."Juniorský hokej som zažil už na Slovensku. Keď som hral v Trenčíne, ako mladíci sme museli nosiť vodu, pomôcky a mali sme upratovacie služby. Počas letnej prípravy sme zase museli doniesť na tréning sirup. Nikdy to nezachádzalo do extrémov. Žiadne fyzické násilie či ponižovanie," povedal Kopecký a potvrdil, že ani v zámorskej juniorskej WHL to nebolo iné."Boli to také normálne veci. Keď sme chodievali na výjazdy, bývali sme v izbách, ktoré mali dve postele a prístelku. Pravidlom bolo, že mladí museli spávať na prístelke. Nebolo tam nič vyhrotené, ako opisoval Carcillo," pokračoval.Vrcholne nepríjemné zážitky nemal ani v AHL či NHL. "Nikdy sa nerobili veľké zverstvá. Nováčikovské párty boli najmä o alkohole. Žiadne šikanovanie."Keď však prišla reč na najhoršie zážitky, vicemajster sveta z Helsínk 2012 sa rozrozprával o pôsobení vo vlasti."Ponižovanie som zažil až na sklonku kariéry. O Milošovi Říhovi som počul od Branka Radivojeviča, ktorého trénoval v Spartaku Moskva. Vravel som si, že to nemôže byť až tak hrozné," spomína Kopecký pre sme.sk.V druhej polovici sezóny 2016/2017 zamieril do Slovana Bratislava v KHL a práve tam bol jeho koučom Říha."Zažil som rôznych trénerov, ale toto bol extrém. To, ako sa správal Miloš Říha k hráčom na striedačke, som nikdy predtým nezažil. Hral som dlhé roky v zámorí a jednu sezónu v Třinci. Aby ale niekto hráčom tak vulgárne nadával počas zápasu, to ma šokovalo," pokračoval dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára - s Detroitom aj Chicagom."Za morom vám to dali najavo tak, že ste nehrali. Tréner vás na jedno alebo dve stretnutia posadil a hneď ste vedeli, že ste spravili chybu. Ale takto nadávať 35-ročným chlapom alebo mladíkom? Ako sa má mladý hráč niekam posunúť, keď sa niekto na striedačke správa takto?," poznamenal rozhorčene Kopecký.