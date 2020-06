Djokovičov tréner Ivaniševič je pozitívny na COVID-19, nakazil sa na spackanom Adria Tour

Nakazil sa na Adria Tour

Koronavírusom sa nakazilo viacero hráčov

Djokovič priznal chybu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.6.2020 - Niekdajší wimbledonský šampión Chorvát Goran Ivaniševič, ktorý v súčasnosti tréner srbského tenistu Novaka Djokoviča, mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Štyridsaťosemročný rodák zo Splitu o tom informoval na instagrame.Ivaniševič bol jedným z organizátorov exhibičných turnajov Adria Tour v Belehrade a Zadare.Druhé podujatie ani nedohrali, keďže koronavírusom sa medzičasom nakazili viacerí účastníci exhibícií vrátane aktuálnej svetovej jednotky Djokoviča."Chcel by som informovať každého, s kým som bol v kontakte, že som mal pozitívny test. Prosím všetkých, aby boli opatrnejší ako doteraz a starali sa o seba a svojich milovaných. Pokračujem v domácej izolácii, v ktorej som už istý čas," napísal Ivaniševič a podotkol, že nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19.Okrem Djokoviča a Ivaniševiča v súvislosti s exhibičnými turnajmi na Jadrane potvrdili koronavírus aj u Bulhara Grigora Dimitrova, Chorváta Bornu Čoriča a Srba Viktora Troického. Na oboch akciách sa objavili tisícky fanúšikov bez dodržiavania bezpečného odstupu.Sedemnásťnásobný grandslamový šampión vo dvojhre Novak Djokovič sa už dávnejšie vyjadril, že je proti tomu, aby v budúcnosti bolo možné cestovať iba po zaočkovaní proti tejto chorobe.V utorok priznal, že organizovať turnaje v júni bolo príliš skoro. Turnaje ATP, WTA a ITF sú prerušené predbežne do konca júla.Pandémia koronavírusu však v celosvetovom meradle zatiaľ ani zďaleka neustupuje a preto je otázne, či sa od augusta začne hrať.Organizátori US Open v New Yorku veria, že od 31. augusta bude možné hostiť turnaj bez divákov pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení.